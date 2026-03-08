https://ria.ru/20260308/moldaviya-2079380783.html
Филат прокомментировал рост тарифов на газ в Молдавии
Филат прокомментировал рост тарифов на газ в Молдавии - РИА Новости, 08.03.2026
Филат прокомментировал рост тарифов на газ в Молдавии
Заявления молдавских властей о том, что рост тарифов на энергоресурсы является "ценой свободы", вызывают вопросы, заявил РИА Новости бывший премьер-министр... РИА Новости, 08.03.2026
Филат прокомментировал рост тарифов на газ в Молдавии
КИШИНЕВ, 8 мар — РИА Новости. Заявления молдавских властей о том, что рост тарифов на энергоресурсы является "ценой свободы", вызывают вопросы, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат.
Ранее министр энергетики Молдавии
Дорин Жунгиету, комментируя в СМИ ситуацию с тарифами, заявлял, что прежний тариф на газ в размере четырёх леев (20 центов – ред.) за кубометр был "политическим", а нынешний уровень около тридцати леев (порядка 1, 7 доллара – ред.) он назвал "ценой свободы". В той же связи Жунгиету подчёркивал, что "дешёвого газа больше не будет" и что гражданам предстоит привыкать к новым ценам, связывая рост тарифов с изменением внешних поставщиков и ситуацией на европейском энергетическом рынке.
"Свобода бесценна. То, о чем говорят власти, — не цена свободы, а цена глупости и безответственности, за которую расплачиваются граждане Молдовы", — сказал Филат
.
Политик уточнил, что рост тарифов связан не только с внешними факторами, но и с решениями молдавских властей в энергетической сфере.
«
"Если бы ситуация была объективной, мы бы не имели самых высоких тарифов на газ в Европе
. Но сегодня именно это и происходит", — добавил Филат.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной
транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева
выплачивать долг "Газпрому
" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.