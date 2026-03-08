Рейтинг@Mail.ru
Филат прокомментировал рост тарифов на газ в Молдавии - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 08.03.2026 (обновлено: 14:34 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/moldaviya-2079380783.html
Филат прокомментировал рост тарифов на газ в Молдавии
Филат прокомментировал рост тарифов на газ в Молдавии - РИА Новости, 08.03.2026
Филат прокомментировал рост тарифов на газ в Молдавии
Заявления молдавских властей о том, что рост тарифов на энергоресурсы является "ценой свободы", вызывают вопросы, заявил РИА Новости бывший премьер-министр... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T14:33:00+03:00
2026-03-08T14:34:00+03:00
в мире
молдавия
европа
кишинев
владимир филат
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_8319011988f9352cedb27cf6704fc63e.jpg
https://ria.ru/20260306/moldavija-2079151645.html
https://ria.ru/20260227/moldaviya-2077095322.html
молдавия
европа
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_89f99c899a2dc702d38c12ba08ec6c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, европа, кишинев, владимир филат, газпром
В мире, Молдавия, Европа, Кишинев, Владимир Филат, Газпром
Филат прокомментировал рост тарифов на газ в Молдавии

РИА Новости: Филат назвал рост тарифов на газ в Молдавии ценой глупости властей

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 8 мар — РИА Новости. Заявления молдавских властей о том, что рост тарифов на энергоресурсы является "ценой свободы", вызывают вопросы, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат.
Ранее министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету, комментируя в СМИ ситуацию с тарифами, заявлял, что прежний тариф на газ в размере четырёх леев (20 центов – ред.) за кубометр был "политическим", а нынешний уровень около тридцати леев (порядка 1, 7 доллара – ред.) он назвал "ценой свободы". В той же связи Жунгиету подчёркивал, что "дешёвого газа больше не будет" и что гражданам предстоит привыкать к новым ценам, связывая рост тарифов с изменением внешних поставщиков и ситуацией на европейском энергетическом рынке.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Экс-премьер Молдавии оценил, сколько жители переплатили за газ за три года
6 марта, 23:56
"Свобода бесценна. То, о чем говорят власти, — не цена свободы, а цена глупости и безответственности, за которую расплачиваются граждане Молдовы", — сказал Филат.
Политик уточнил, что рост тарифов связан не только с внешними факторами, но и с решениями молдавских властей в энергетической сфере.
«
"Если бы ситуация была объективной, мы бы не имели самых высоких тарифов на газ в Европе. Но сегодня именно это и происходит", — добавил Филат.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Таубер обвинила молдавские власти в провальной сделке с США
27 февраля, 11:33
 
В миреМолдавияЕвропаКишиневВладимир ФилатГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала