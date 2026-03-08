Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 150 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три боевые бронированные машины в зоне ответственности "Южной" группировки войск, подразделения которой улучшили положение по переднему краю, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Краматорск и Стенки Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По информации оборонного ведомства, противник потерял более 150 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США. Также уничтожены две радиолокационные станции RADA RPS-42 израильского производства, станция радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18