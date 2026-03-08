КНР выступает против управления миром крупными державами, заявил Ван И

ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Пекин не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами, заявил на пресс-конференции в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя гипотетическую концепцию совместного управления миром Китаем и США.

"Китай никогда не будет следовать старому пути, на котором сильная нация неизбежно стремится к гегемонии, и не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами", - сообщил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).

Дипломат подчеркнул, что Китай и США, безусловно, оказывают значительное влияние на мир, но не следует забывать, что на планете существует более 190 стран.

Ван И отметил, что мировая история всегда писалась совместно всеми странами и будущее человечества всегда создавалось совместно народами всех наций.

"Поэтому плюралистическое сосуществование - это истинное лицо человеческого общества, а многополярное сосуществование - это надлежащая форма международного порядка", - добавил он.

По словам дипломата, независимо от того, как будет развиваться международная ситуация и насколько развитым станет Китай, страна никогда не будет стремиться к гегемонии или экспансии.