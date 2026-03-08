Рейтинг@Mail.ru
КНР выступает против управления миром крупными державами, заявил Ван И
06:12 08.03.2026
КНР выступает против управления миром крупными державами, заявил Ван И
КНР выступает против управления миром крупными державами, заявил Ван И
в мире
китай
сша
пекин
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, США, Пекин, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
КНР выступает против управления миром крупными державами, заявил Ван И

© REUTERS / Liesa JohannssenВан И
Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Пекин не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами, заявил на пресс-конференции в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя гипотетическую концепцию совместного управления миром Китаем и США.
В ходе брифинга Ван И попросили прокомментировать концепцию G2 - совместного управления миром Китаем и США.
Ван И заявил, что КНР и США могут изменить образ сосуществования
05:48
"Китай никогда не будет следовать старому пути, на котором сильная нация неизбежно стремится к гегемонии, и не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами", - сообщил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).
Дипломат подчеркнул, что Китай и США, безусловно, оказывают значительное влияние на мир, но не следует забывать, что на планете существует более 190 стран.
Ван И отметил, что мировая история всегда писалась совместно всеми странами и будущее человечества всегда создавалось совместно народами всех наций.
Крупные страны должны вносить вклад в мир на Ближнем Востоке, заявил Ван И
05:39
"Поэтому плюралистическое сосуществование - это истинное лицо человеческого общества, а многополярное сосуществование - это надлежащая форма международного порядка", - добавил он.
По словам дипломата, независимо от того, как будет развиваться международная ситуация и насколько развитым станет Китай, страна никогда не будет стремиться к гегемонии или экспансии.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.
Ван И рассказал, к чему приведет отсутствие взаимодействия между США и КНР
05:47
 
