КНР выступает против управления миром крупными державами, заявил Ван И
КНР выступает против управления миром крупными державами, заявил Ван И - РИА Новости, 08.03.2026
КНР выступает против управления миром крупными державами, заявил Ван И
Пекин не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами, заявил на пресс-конференции в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И
2026-03-08T06:12:00+03:00
КНР выступает против управления миром крупными державами, заявил Ван И
Ван И: КНР не поддерживает логику управления миром крупными державами
ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Пекин не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами, заявил на пресс-конференции в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя гипотетическую концепцию совместного управления миром Китаем и США.
В ходе брифинга Ван И
попросили прокомментировать концепцию G2 - совместного управления миром Китаем
и США
.
"Китай никогда не будет следовать старому пути, на котором сильная нация неизбежно стремится к гегемонии, и не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами", - сообщил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей
(парламент КНР).
Дипломат подчеркнул, что Китай и США, безусловно, оказывают значительное влияние на мир, но не следует забывать, что на планете существует более 190 стран.
Ван И отметил, что мировая история всегда писалась совместно всеми странами и будущее человечества всегда создавалось совместно народами всех наций.
"Поэтому плюралистическое сосуществование - это истинное лицо человеческого общества, а многополярное сосуществование - это надлежащая форма международного порядка", - добавил он.
По словам дипломата, независимо от того, как будет развиваться международная ситуация и насколько развитым станет Китай, страна никогда не будет стремиться к гегемонии или экспансии.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине
с 5 по 12 марта.