Крупные страны должны вносить вклад в мир на Ближнем Востоке, заявил Ван И
05:39 08.03.2026
Крупные страны должны вносить вклад в мир на Ближнем Востоке, заявил Ван И
в мире
ближний восток
китай
пекин
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
Крупные страны должны вносить вклад в мир на Ближнем Востоке, заявил Ван И

ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Крупные страны должны отстаивать справедливость, внося позитивный вклад в мир и развитие на Ближнем Востоке, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
"Крупные державы должны отстаивать справедливость и следовать правильному пути, а также вносить позитивный вклад в дело мира и развития на Ближнем Востоке", - заявил Ван И.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.
