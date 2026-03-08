Рейтинг@Mail.ru
Стаса Михайлова в Международный женский день одарили цветами
20:44 08.03.2026
Стаса Михайлова в Международный женский день одарили цветами
Стаса Михайлова в Международный женский день одарили цветами - РИА Новости, 08.03.2026
Стаса Михайлова в Международный женский день одарили цветами
Поклонницы народного артиста РФ Стаса Михайлова в Международный женский день одаривают цветами своего кумира на его концерте в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 08.03.2026
Стаса Михайлова в Международный женский день одарили цветами

РИА Новости: поклонницы Стаса Михайлова в день 8 Марта одарили его цветами

© Sputnik | Перейти в медиабанкПевец Стас Михайлов
Певец Стас Михайлов - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Певец Стас Михайлов. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Поклонницы народного артиста РФ Стаса Михайлова в Международный женский день одаривают цветами своего кумира на его концерте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Михайлов дает большой сольный концерт в Международный женский день на концертной площадке Live Арена.
Первый букет у Михайлова появился после исполнения первой же песни "Помешан". Практически после каждой композиции женщины несут Михайлову цветы.
Артист с радостью принимает букеты от поклонниц и даже попросил организаторов пропускать милых дам на сцену.
"Давайте как-то люди будут заходить все-таки, дайте им возможность. Как же - мы не виделись столько! Кто с цветами, пусть заходят. Тут же лестница была, куда убрали? Уже продали лестницу - все", - сказал артист со сцены.
Стас Михайлов считается любимцем прекрасной половины населения. В репертуаре артиста множество хитов, посвященных любимым дамам - маме, супруге и дочерям. На протяжении многих лет певец поздравлял женщин с 8 Марта по-разному - например, в московском метро или аэропорту "Шереметьево". В этом году подарком Стаса Михайлова в Международный женский день стал большой праздничный концерт.
Стас Михайлов представил дуэт с Наташей Королевой на концерте в Москве
