Стаса Михайлова в Международный женский день одарили цветами

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Поклонницы народного артиста РФ Стаса Михайлова в Международный женский день одаривают цветами своего кумира на его концерте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Михайлов дает большой сольный концерт в Международный женский день на концертной площадке Live Арена.
Первый букет у Михайлова появился после исполнения первой же песни "Помешан". Практически после каждой композиции женщины несут Михайлову цветы.
Артист с радостью принимает букеты от поклонниц и даже попросил организаторов пропускать милых дам на сцену.
«
"Давайте как-то люди будут заходить все-таки, дайте им возможность. Как же - мы не виделись столько! Кто с цветами, пусть заходят. Тут же лестница была, куда убрали? Уже продали лестницу - все", - сказал артист со сцены.
Стас Михайлов считается любимцем прекрасной половины населения. В репертуаре артиста множество хитов, посвященных любимым дамам - маме, супруге и дочерям. На протяжении многих лет певец поздравлял женщин с 8 Марта по-разному - например, в московском метро или аэропорту "Шереметьево". В этом году подарком Стаса Михайлова в Международный женский день стал большой праздничный концерт.