https://ria.ru/20260308/mihajlov-2079429418.html
Стас Михайлов представил дуэт с Наташей Королевой на концерте в Москве
Стас Михайлов представил дуэт с Наташей Королевой на концерте в Москве - РИА Новости, 08.03.2026
Стас Михайлов представил дуэт с Наташей Королевой на концерте в Москве
Народный артист России Стас Михайлов представил дуэт "Никто не знает" с заслуженной артисткой РФ Наташей Королевой на концерте в Москве в воскресенье, передает... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T20:14:00+03:00
2026-03-08T20:14:00+03:00
2026-03-08T20:14:00+03:00
шоубиз
стас михайлов
наташа королева (наталия порывай)
шереметьево (аэропорт)
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60257/27/602572750_0:0:1462:822_1920x0_80_0_0_03b83b305e80f46d66d3615f95e6f537.jpg
https://ria.ru/20260308/mihajlov-2079427659.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60257/27/602572750_0:0:1462:1098_1920x0_80_0_0_663deda80816719692709741931e945e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стас михайлов, наташа королева (наталия порывай), шереметьево (аэропорт), общество, москва
Шоубиз, Стас Михайлов, Наташа Королева (Наталия Порывай), Шереметьево (аэропорт), Общество, Москва
Стас Михайлов представил дуэт с Наташей Королевой на концерте в Москве
РИА Новости: Стас Михайлов представил дуэт "Никто не знает" с Наташей Королевой