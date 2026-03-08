Рейтинг@Mail.ru
Стас Михайлов представил дуэт с Наташей Королевой на концерте в Москве
20:14 08.03.2026
Стас Михайлов представил дуэт с Наташей Королевой на концерте в Москве
Стас Михайлов представил дуэт с Наташей Королевой на концерте в Москве
Народный артист России Стас Михайлов представил дуэт "Никто не знает" с заслуженной артисткой РФ Наташей Королевой на концерте в Москве в воскресенье, передает... РИА Новости, 08.03.2026
стас михайлов, наташа королева (наталия порывай), шереметьево (аэропорт), общество, москва
Шоубиз, Стас Михайлов, Наташа Королева (Наталия Порывай), Шереметьево (аэропорт), Общество, Москва
Стас Михайлов представил дуэт с Наташей Королевой на концерте в Москве

РИА Новости: Стас Михайлов представил дуэт "Никто не знает" с Наташей Королевой

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Народный артист России Стас Михайлов представил дуэт "Никто не знает" с заслуженной артисткой РФ Наташей Королевой на концерте в Москве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Михайлов дает большой сольный концерт в Международный женский день на концертной площадке Live Арена.
«
"Как ты вышла! Слова бы не забыть! Наталья Королева! Премьера песни - встречайте!" - сказал артист со сцены.
По словам Михайлова, новую песню "Никто не знает" спродюсировала Наташа Королева. "Ты сделала хит! Наташа, спасибо тебе за песню", - отметил он.
Стас Михайлов считается любимцем прекрасной половины населения. В репертуаре артиста множество хитов, посвященных любимым дамам - маме, супруге и дочерям. На протяжении многих лет певец поздравлял женщин с 8 Марта по-разному - например, в московском метро или аэропорту "Шереметьево". В этом году подарком Стаса Михайлова в Международный женский день стал большой праздничный концерт.
Певец Стас Михайлов - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В Международный женский день Стас Михайлов посвятил песню своим дочерям
Вчера, 19:54
 
Шоубиз
 
 
