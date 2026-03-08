Рейтинг@Mail.ru
В Международный женский день Стас Михайлов посвятил песню своим дочерям
19:54 08.03.2026 (обновлено: 19:57 08.03.2026)
В Международный женский день Стас Михайлов посвятил песню своим дочерям
Народный артист России Стас Михайлов посвятил песню "Папы любят дочек" своим дочерям Иванне и Марии на концерте в Москве в Международный женский день, передает... РИА Новости, 08.03.2026
В Международный женский день Стас Михайлов посвятил песню своим дочерям

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Народный артист России Стас Михайлов посвятил песню "Папы любят дочек" своим дочерям Иванне и Марии на концерте в Москве в Международный женский день, передает корреспондент РИА Новости.
Михайлов дает большой сольный концерт в праздник на концертной площадке Live Арена.
"Здесь у меня сегодня дети, но петь со мной не захотели. Я всегда на концерте говорю так: "Девчонки, кто бы тут ни находился в зале, какого бы возраста вы ни были, вы изначально чьи-то девочки, чьи-то дочки", - сказал артист со сцены.
Стас Михайлов считается любимцем прекрасной половины населения. В репертуаре артиста множество хитов, посвященных любимым дамам - маме, супруге и дочерям. На протяжении многих лет певец поздравлял женщин с 8 Марта по-разному - например, в московском метро или аэропорту "Шереметьево". В этом году подарком Стаса Михайлова в Международный женский день стал большой праздничный концерт.
Международный женский день 8 марта - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Открытки с 8 марта: 70 красивых картинок с поздравлениями для женщин
7 марта, 20:00
 
Шоубиз Стас Михайлов Шереметьево (аэропорт) Москва Международный женский день
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
