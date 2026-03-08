https://ria.ru/20260308/mihajlov-2079427659.html
В Международный женский день Стас Михайлов посвятил песню своим дочерям
В Международный женский день Стас Михайлов посвятил песню своим дочерям
В Международный женский день Стас Михайлов посвятил песню своим дочерям
Народный артист России Стас Михайлов посвятил песню "Папы любят дочек" своим дочерям Иванне и Марии на концерте в Москве в Международный женский день, передает... РИА Новости, 08.03.2026
москва
В Международный женский день Стас Михайлов посвятил песню своим дочерям
Стас Михайлов посвятил песню "Папы любят дочек" своим дочерям