21:03 08.03.2026
Ракеты по Ирану запускаются из жилых районов соседних стран, сообщили в МИД
Ракеты по Ирану запускаются из жилых районов соседних стран, сообщили в МИД
Ракетные атаки на Иран осуществляются с территорий жилых районов соседних стран, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 08.03.2026
© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте взрыва Тегеране
Дым на месте взрыва Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте взрыва Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ракетные атаки на Иран осуществляются с территорий жилых районов соседних стран, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Ракеты запускаются по Ирану из жилых районов на территории соседних стран, и истребители США используют воздушное пространство соседних государств для атак на Иран. Всё это создаёт риски для региональной безопасности", - написал Багаи в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
