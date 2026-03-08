https://ria.ru/20260308/mid-2079434790.html
Ракеты по Ирану запускаются из жилых районов соседних стран, сообщили в МИД
Ракеты по Ирану запускаются из жилых районов соседних стран, сообщили в МИД - РИА Новости, 08.03.2026
Ракеты по Ирану запускаются из жилых районов соседних стран, сообщили в МИД
Ракетные атаки на Иран осуществляются с территорий жилых районов соседних стран, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T21:03:00+03:00
2026-03-08T21:03:00+03:00
2026-03-08T21:03:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079218743_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c7fb02d8d293e8612aa45b089ec347c.jpg
https://ria.ru/20260307/shtaty-2079117614.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079218743_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0a948abbdc505b1b9ca31f930e6be75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ракеты по Ирану запускаются из жилых районов соседних стран, сообщили в МИД
Багаи: ракеты запускаются по Ирану из жилых районов на территории соседних стран