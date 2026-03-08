https://ria.ru/20260308/mid-2079352541.html
Дипломат рассказала, что женщины в этой профессии лучше слышат собеседника
людмила воробьева
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Дипломатия для женщины является естественным навыком, они более склонны слушать и слышать собеседника, заявила в беседе с РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
"Как мне кажется, для женщин дипломатия вообще это что-то очень естественное. Мы более гибкие, склонны слушать и слышать собеседника. В этой связи, мне кажется, что мужчины и женщины на дипслужбе очень удачно друг друга дополняют", - сказала Воробьева.
При этом дипломат подчеркнула, что является противницей того, чтобы делать акцент на гендерных различиях в профессии. Однако нельзя отрицать и тот факт, что женщины встречаются с определенными трудностями на своем дипломатическом пути, в первую очередь это связано с тем, что нужно совмещать рабочие и семейные обязанности.
"При всем при этом, я должна сказать, что все возможно! При наличии доброй воли, при желании идти на компромисс, можно успешно сочетать и семейную жизнь и карьеру", - резюмировала Воробьева.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. В России
в этом году 8 марта приходится на воскресенье. Поэтому выходным днём будет и понедельник 9 марта. Таким образом, россияне отдыхают три дня с 7 по 9 марта.