Дипломат рассказала, что женщины в этой профессии лучше слышат собеседника

"Как мне кажется, для женщин дипломатия вообще это что-то очень естественное. Мы более гибкие, склонны слушать и слышать собеседника. В этой связи, мне кажется, что мужчины и женщины на дипслужбе очень удачно друг друга дополняют", - сказала Воробьева.

При этом дипломат подчеркнула, что является противницей того, чтобы делать акцент на гендерных различиях в профессии. Однако нельзя отрицать и тот факт, что женщины встречаются с определенными трудностями на своем дипломатическом пути, в первую очередь это связано с тем, что нужно совмещать рабочие и семейные обязанности.