Рейтинг@Mail.ru
Дипломат рассказала, что женщины в этой профессии лучше слышат собеседника - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/mid-2079352541.html
Дипломат рассказала, что женщины в этой профессии лучше слышат собеседника
Дипломат рассказала, что женщины в этой профессии лучше слышат собеседника - РИА Новости, 08.03.2026
Дипломат рассказала, что женщины в этой профессии лучше слышат собеседника
Дипломатия для женщины является естественным навыком, они более склонны слушать и слышать собеседника, заявила в беседе с РИА Новости директор Третьего... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T11:31:00+03:00
2026-03-08T11:31:00+03:00
россия
азия
людмила воробьева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
https://ria.ru/20260308/putin-2079302043.html
https://ria.ru/20260307/otkrytki-na-8-marta-2079024802.html
россия
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азия, людмила воробьева
Россия, Азия, Людмила Воробьева
Дипломат рассказала, что женщины в этой профессии лучше слышат собеседника

Воробьева рассказала, что дипломатия является естественным навыком для женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Дипломатия для женщины является естественным навыком, они более склонны слушать и слышать собеседника, заявила в беседе с РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
«
"Как мне кажется, для женщин дипломатия вообще это что-то очень естественное. Мы более гибкие, склонны слушать и слышать собеседника. В этой связи, мне кажется, что мужчины и женщины на дипслужбе очень удачно друг друга дополняют", - сказала Воробьева.
Путин поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Вчера, 00:03
При этом дипломат подчеркнула, что является противницей того, чтобы делать акцент на гендерных различиях в профессии. Однако нельзя отрицать и тот факт, что женщины встречаются с определенными трудностями на своем дипломатическом пути, в первую очередь это связано с тем, что нужно совмещать рабочие и семейные обязанности.
«
"При всем при этом, я должна сказать, что все возможно! При наличии доброй воли, при желании идти на компромисс, можно успешно сочетать и семейную жизнь и карьеру", - резюмировала Воробьева.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. В России в этом году 8 марта приходится на воскресенье. Поэтому выходным днём будет и понедельник 9 марта. Таким образом, россияне отдыхают три дня с 7 по 9 марта.
Международный женский день 8 марта - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Открытки с 8 марта: 70 красивых картинок с поздравлениями для женщин
7 марта, 20:00
 
РоссияАзияЛюдмила Воробьева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала