В МИД заявили о росте числа женщин на дипломатической службе - РИА Новости, 08.03.2026
09:28 08.03.2026
В МИД заявили о росте числа женщин на дипломатической службе
В МИД заявили о росте числа женщин на дипломатической службе - РИА Новости, 08.03.2026
В МИД заявили о росте числа женщин на дипломатической службе
Все больше женщин выбирают в качестве профессии дипломатическую службу, сообщила РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
россия
малайзия
индонезия
людмила воробьева
2026
Новости
в мире, россия, малайзия, индонезия, людмила воробьева
В мире, Россия, Малайзия, Индонезия, Людмила Воробьева
В МИД заявили о росте числа женщин на дипломатической службе

МИД: все больше женщин по всему миру связывают судьбу с дипломатией

Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Все больше женщин выбирают в качестве профессии дипломатическую службу, сообщила РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
"Во всем мире наблюдается тенденция к тому, что женщин на дипломатической службе становится все больше и больше. В некоторых странах это даже приобретает, как шутят мужчины, некоторую "проблемную" динамику", - сказала Воробьева.
Дипломат отметила, что за время ее работы в загранпредставительствах число женщин среди дипломатического корпуса стремительно росло.
"Например, когда я была в Малайзии (с 2010 по 2015 год), 10% послов были женщины. Всего там располагалось 100 диппредставительств. В Индонезии, по моим подсчетам, уже порядка 30% послов были женщины. Причем это не только послы европейских стран. Женщины возглавляли в том числе и диппредставительства мусульманских стран. В Малайзии, например, была посол Ирака, посол Турции, в Индонезии - посол Катара", - уточнила собеседница агентства.
Воробьева с апреля 2024 года занимает должность директора Третьего департамента Азии МИД РФ, ранее была послом РФ в Малайзии (2010-2015) и Индонезии (2018-2024).
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. В России в этом году 8 марта приходится на воскресенье, поэтому выходным днём будет и понедельник 9 марта. Таким образом, в честь этого россияне отдыхают три дня, с 7 по 9 марта.
В мире, Россия, Малайзия, Индонезия, Людмила Воробьева
 
 
