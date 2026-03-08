https://ria.ru/20260308/mid-2079335286.html
В МИД заявили о росте числа женщин на дипломатической службе
В МИД заявили о росте числа женщин на дипломатической службе - РИА Новости, 08.03.2026
В МИД заявили о росте числа женщин на дипломатической службе
Все больше женщин выбирают в качестве профессии дипломатическую службу, сообщила РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T09:28:00+03:00
2026-03-08T09:28:00+03:00
2026-03-08T09:28:00+03:00
в мире
россия
малайзия
индонезия
людмила воробьева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_e7ebbebba7bd87fe4d5b3dae5c5fef12.jpg
https://ria.ru/20260211/mid-2073587358.html
https://ria.ru/20260210/perevodchiki-2073473483.html
россия
малайзия
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff0f2ec83c33994608e2108a3f1f23cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, малайзия, индонезия, людмила воробьева
В мире, Россия, Малайзия, Индонезия, Людмила Воробьева
В МИД заявили о росте числа женщин на дипломатической службе
МИД: все больше женщин по всему миру связывают судьбу с дипломатией
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Все больше женщин выбирают в качестве профессии дипломатическую службу, сообщила РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
"Во всем мире наблюдается тенденция к тому, что женщин на дипломатической службе становится все больше и больше. В некоторых странах это даже приобретает, как шутят мужчины, некоторую "проблемную" динамику", - сказала Воробьева
.
Дипломат отметила, что за время ее работы в загранпредставительствах число женщин среди дипломатического корпуса стремительно росло.
"Например, когда я была в Малайзии
(с 2010 по 2015 год), 10% послов были женщины. Всего там располагалось 100 диппредставительств. В Индонезии
, по моим подсчетам, уже порядка 30% послов были женщины. Причем это не только послы европейских стран. Женщины возглавляли в том числе и диппредставительства мусульманских стран. В Малайзии, например, была посол Ирака
, посол Турции
, в Индонезии - посол Катара", - уточнила собеседница агентства.
Воробьева с апреля 2024 года занимает должность директора Третьего департамента Азии
МИД РФ, ранее была послом РФ
в Малайзии (2010-2015) и Индонезии (2018-2024).
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. В России в этом году 8 марта приходится на воскресенье, поэтому выходным днём будет и понедельник 9 марта. Таким образом, в честь этого россияне отдыхают три дня, с 7 по 9 марта.