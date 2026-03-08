В МИД заявили о росте числа женщин на дипломатической службе

Дипломат отметила, что за время ее работы в загранпредставительствах число женщин среди дипломатического корпуса стремительно росло.

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. В России в этом году 8 марта приходится на воскресенье, поэтому выходным днём будет и понедельник 9 марта. Таким образом, в честь этого россияне отдыхают три дня, с 7 по 9 марта.