Дипломат рассказала, как в странах Азии отмечают Международный женский день

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Международный женский день в странах Юго-Восточной Азии не носит всенародный характер, однако в отдельных странах есть свои национальные праздники, посвященные значимым женским фигурам в истории этих стран, сообщила РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
«
"В Юго-Восточной Азии празднование Международного женского дня не носит всенародный характер, как в России. По-моему, кроме Лаоса, нигде он не является выходным днем. То есть, если спросите на улице людей, они вряд ли будут в курсе, что такой день существует", - сказала Воробьева.
Однако, по ее словам, в каждой из стран этого региона есть свои праздники, посвященные женщинам. Например, в Таиланде отмечают День матери в честь ныне покойной королевы Сирикит. Королева-мать Таиланда Сирикит — женщина, которую в стране называли "матерью нации".
«
"В Индонезии, где я работала шесть лет, это День Картини. Картини (активистка, идеолог женского образования, первая феминистка Индонезии – ред.) была всенародная, известная и любимая индонезийка, которая боролась в начале XX века за права женщин. Вот этот день в Индонезии все знают и отмечают", - добавила дипломат.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. В России в этом году праздник приходится на воскресенье, поэтому выходным днём будет и понедельник 9 марта. Таким образом, в честь этого россияне отдыхают три дня, с 7 по 9 марта.