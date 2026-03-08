Рейтинг@Mail.ru
Дипломат рассказала, как в странах Азии отмечают Международный женский день - РИА Новости, 08.03.2026
09:21 08.03.2026
Дипломат рассказала, как в странах Азии отмечают Международный женский день
Дипломат рассказала, как в странах Азии отмечают Международный женский день - РИА Новости, 08.03.2026
Дипломат рассказала, как в странах Азии отмечают Международный женский день
Международный женский день в странах Юго-Восточной Азии не носит всенародный характер, однако в отдельных странах есть свои национальные праздники, посвященные... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
россия
индонезия
юго-восточная азия
людмила воробьева
россия
индонезия
юго-восточная азия
в мире, россия, индонезия, юго-восточная азия, людмила воробьева
В мире, Россия, Индонезия, Юго-Восточная Азия, Людмила Воробьева
Дипломат рассказала, как в странах Азии отмечают Международный женский день

Воробьева: Международный женский день в Азии не носит всенародный характер

Корзина с тюльпанами в Международный женский день. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Международный женский день в странах Юго-Восточной Азии не носит всенародный характер, однако в отдельных странах есть свои национальные праздники, посвященные значимым женским фигурам в истории этих стран, сообщила РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
"В Юго-Восточной Азии празднование Международного женского дня не носит всенародный характер, как в России. По-моему, кроме Лаоса, нигде он не является выходным днем. То есть, если спросите на улице людей, они вряд ли будут в курсе, что такой день существует", - сказала Воробьева.
Однако, по ее словам, в каждой из стран этого региона есть свои праздники, посвященные женщинам. Например, в Таиланде отмечают День матери в честь ныне покойной королевы Сирикит. Королева-мать Таиланда Сирикит — женщина, которую в стране называли "матерью нации".
"В Индонезии, где я работала шесть лет, это День Картини. Картини (активистка, идеолог женского образования, первая феминистка Индонезии – ред.) была всенародная, известная и любимая индонезийка, которая боролась в начале XX века за права женщин. Вот этот день в Индонезии все знают и отмечают", - добавила дипломат.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. В России в этом году праздник приходится на воскресенье, поэтому выходным днём будет и понедельник 9 марта. Таким образом, в честь этого россияне отдыхают три дня, с 7 по 9 марта.
В миреРоссияИндонезияЮго-Восточная АзияЛюдмила Воробьева
 
 
