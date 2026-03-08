Дипломат рассказала, как в странах Азии отмечают Международный женский день

«

"В Юго-Восточной Азии празднование Международного женского дня не носит всенародный характер, как в России. По-моему, кроме Лаоса, нигде он не является выходным днем. То есть, если спросите на улице людей, они вряд ли будут в курсе, что такой день существует", - сказала Воробьева.