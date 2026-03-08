Рейтинг@Mail.ru
МИД России поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/mid-2079332445.html
МИД России поздравил женщин с 8 Марта
МИД России поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2026
МИД России поздравил женщин с 8 Марта
Российский МИД поздравил женщин с Международным женским днём. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T09:13:00+03:00
2026-03-08T09:13:00+03:00
общество
telegram
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_1fdcd08b7c8b8eeca3aa2c1c3b0ac770.jpg
https://ria.ru/20260308/aeroflot-2078959498.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d6a78040982aec51c85c3705d3a7a2be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, telegram, международный женский день
Общество, Telegram, Международный женский день
МИД России поздравил женщин с 8 Марта

МИД России поздравил женщин с Международным женским днем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российский МИД поздравил женщин с Международным женским днём.
«
"Дорогие, любимые женщины! Поздравляем с 8 Марта!" - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В воскресенье отмечается Международный женский день.
Розы - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Аэрофлот" подарит женщинам розы на рейсах 8 марта
09:10
 
ОбществоTelegramМеждународный женский день
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала