Директор департамента МИД: дипломатия для женщины – естественный навык

Дипломатия для женщин является естественным навыком, они более склонны слушать и слышать, сказала РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева. В интервью агентству дипломат рассказала о росте популярности профессии среди женщин, о праздновании в Юго-восточной Азии международного женского дня, а также о работе в регионе.

– Расскажите, пожалуйста, о традициях празднования Международного женского дня в странах Юго-Восточной Азии, насколько он там популярен?

– В Юго-Восточной Азии празднование Международного женского дня не носит всенародный характер, как в России. У нас Международный женский день, который изначально задумывался, как известно, Розой Люксембург и Кларой Цеткин как день борьбы женщин за свои права, по сути, трансформировался в день женщин. Мужчины, дети выражают свое уважение, любовь своим женщинам в семье.

В странах Юго-Восточной Азии празднуют международный женский день, но это скорее официальное празднование. То есть, если спросите на улице людей, они вряд ли будут в курсе, что такой день существует. Более широко его празднуют во Вьетнаме и в Лаосе. Кстати, именно эти страны с нами связывают плотные отношения со времен Советского Союза. Можно сказать, что празднование 8 марта в нашем понимании нашло себя и в этих государствах. При этом, кроме Лаоса, это день нигде не является выходным.

В каждой из стран Юго-Восточной Азии есть свои праздники, посвященные женщинам. Например, в Таиланде отмечается День матери в честь ныне покойной королевы Сирикит. В Индонезии, где я работала шесть лет, это День Картини. Картини была известной и всеми любимой индонезийкой, которая боролась в начале двадцатого века за права женщин. Вот этот день в Индонезии знают и широко отмечают.

– Расскажите о том, как вообще женщине на дипломатической службе приходится?

– Да, вопрос непростой, прямо скажем. Я, честно говоря, противница каких-то акцентирований гендерных различий. Потому что, в конце концов, мы все люди и имеем какие-то преимущества, какие-то недостатки. Кто-то более приспособлен к этой профессии, кто-то менее, вне зависимости от пола.

При этом хочу отметить, что во всем мире наблюдается тенденция к тому, что женщин на дипломатической службе становится все больше и больше. В некоторых странах это даже приобретает, как шутят мужчины, некоторую проблемную динамику. Например, в МИД Таиланда больше 50% сотрудников – это женщины. Я тоже могла наблюдать, будучи в командировках в различных странах, как становится все больше женщин-дипломатов, в том числе послов. Например, когда я была в Малайзии (с 2010 по 2015 годы), 10% послов были женщины. Всего там располагалось 100 диппредставительств. В Индонезии, по моим подсчетам, уже порядка 30% послов были женщины. Причем это не только послы европейских стран. Женщины возглавляли в том числе и диппредставительства мусульманских стран. В Малайзии, например, была посол Ирака, посол Турции, в Индонезии – посол Катара.

Что касается сложностей для женщины, конечно, они есть. Тут никаких не надо особых умозаключений делать, просто потому что зачастую мужчины, которые хорошо трудоустроены, не хотят ехать за женой в командировку. Это, конечно, может создавать проблемы. Кроме того, именно на женщине лежат основные семейные обязанности. И разумеется, для любой женщины важно иметь детей. Это, конечно, приводит к определенному отставанию в развитии карьеры. При всем при этом я должна сказать, что все возможно! При наличии доброй воли, при желании идти на компромисс, можно успешно сочетать и семейную жизнь и карьеру.

Как мне кажется, для женщин дипломатия вообще – это что-то очень естественное. Мы более гибкие, склонны слушать и слышать собеседника. В этой связи, мне кажется, что мужчины и женщины на дипслужбе очень удачно друг друга дополняют.

– Власти Таиланда собирались сократить срок безвизового пребывания в стране для иностранных туристов, включая российских, с 60 до 30 дней, мы получали официальные уведомления об этом?

– Официальную информацию на это счет мы пока не получали. Стоит отметить, что это право каждой страны определять визовый режим. Надо отметить, что решение разрешить россиянам въезжать в страну на 60 дней было принято нашими таиландскими друзьями инициативно. Согласно договоренностям, закрепленным в соответствующем межправсоглашении, граждане наших стран с туристическими целями могут въезжать на территорию друг друга без виз на 30 дней.

Надо сказать, что в настоящее время таиландцы вообще пытаются упорядочить свою миграционную политику. Это касается не только россиян. То есть принимаемые меры по соблюдению правил въезда не носят какой-то дискриминационный характер.

– В каких еще странах или городах Юго-Восточной Азии Россия планирует открывать консульства, если планирует?

Пока нет, не планирует. Решение об открытии генконсульства в Денпасаре было принято в 2024 году. Как вы знаете, на Бали приезжает достаточное количество наших туристов, и вопрос открытия консульского учреждения давно назрел. Сейчас оно уже функционирует. И, конечно, это очень облегчает работу нашего диппредставительства в Джакарте. Появилась возможность более оперативно оказывать содействие нашим соотечественникам, которые находятся в том регионе.

Я была в Джакарте, когда был COVID-19. Тогда нам приходилось организовывать вывозные рейсы с острова Бали. Сказать честно, посольству приходилось довольно туго, потому что Джакарта от Бали находится в тысяче километров. Сотрудникам консульского отдела посольства приходилось работать, по сути, вахтовым методом, чтобы помогать нашим соотечественникам и обеспечивать организацию вывозных рейсов. Сейчас Бали посещают порядка 200 тысяч россиян в год, и, конечно, такое количество наших соотечественников требует постоянного дипломатического присутствия.

– В августе 2022 года в ходе визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Мьянму, лидер Мьянмы предложил России перенести посольство в Нейпьидо, почему это пока не произошло? Что этому препятствует?

– В Мьянме столица была перенесена из Янгона в Нейпьидо в 2006 году. Насколько мне известно, ни одно иностранное посольство не переехало из Янгона. Если кто-то и переехал, то это скорее исключение, чем правило. Нейпьидо находится на расстоянии 400 километров от Янгона. Такое расстояние вполне можно преодолеть на автомобиле.