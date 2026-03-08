Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на месте взрыва у посольства США в Осло присутствует полиция - РИА Новости, 08.03.2026
04:26 08.03.2026
СМИ: на месте взрыва у посольства США в Осло присутствует полиция
СМИ: на месте взрыва у посольства США в Осло присутствует полиция
Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, передает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран. РИА Новости, 08.03.2026
СМИ: на месте взрыва у посольства США в Осло присутствует полиция

i24: на месте взрыва у посольства США в Осло присутствует вооруженная полиция

© AP Photo / Fredrik VarfjellПолиция Осло, Норвегия
Полиция Осло, Норвегия
© AP Photo / Fredrik Varfjell
Полиция Осло, Норвегия. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, передает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на данные полиции Норвегии передавало, что громкий взрыв раздался возле посольства США в Осло, о пострадавших не сообщалось.
"Полиция с тяжелым вооружением находится снаружи посольства США в Осло после сообщений о взрыве", - говорится в публикации корреспондента в соцсети X.
В сообщении также прикреплено короткое видео, на котором видны несколько полицейских машин, припаркованных недалеко от здания. В видеозаписи присутствуют вооруженные полицейские.
