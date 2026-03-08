https://ria.ru/20260308/mesto-2079315512.html
СМИ: на месте взрыва у посольства США в Осло присутствует полиция
СМИ: на месте взрыва у посольства США в Осло присутствует полиция - РИА Новости, 08.03.2026
СМИ: на месте взрыва у посольства США в Осло присутствует полиция
Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, передает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T04:26:00+03:00
2026-03-08T04:26:00+03:00
2026-03-08T04:26:00+03:00
в мире
сша
осло
норвегия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116308/11/1163081193_0:87:2000:1212_1920x0_80_0_0_71d69c1a82dd7f5cf6d85e0d3668c3df.jpg
https://ria.ru/20260303/ssha-2078062935.html
сша
осло
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116308/11/1163081193_136:0:1865:1297_1920x0_80_0_0_6cd83374329312383ec4d79bdabd349f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, осло, норвегия
В мире, США, Осло, Норвегия
СМИ: на месте взрыва у посольства США в Осло присутствует полиция
i24: на месте взрыва у посольства США в Осло присутствует вооруженная полиция