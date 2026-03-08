В Мексике оценили перспективы сотрудничества с США в сфере безопасности

"Мы были твёрды и отвергли любое иностранное военное вмешательство, потому что Конституция нас к этому обязывает", - сказала депутат, добавив, что стратегия борьбы с преступностью в стране основана на разведывательной работе, а не на "грязной войне".

Как указал депутат Тельес, давление со стороны США на южного соседа влечет за собой ряд практических шагов с обеих сторон - от выдачи Мексикой десятков наркоторговцев американскому правосудию до полётов американских беспилотников у границы и совместных антинаркотических операций. Несмотря на заявления Шейнбаум о защите суверенитета, действия США для парламентария "выглядят более жёсткими, демонстрируют прессинг и вмешательство в принятие решений в Мексике".