В Мексике оценили перспективы сотрудничества с США в сфере безопасности - РИА Новости, 08.03.2026
20:30 08.03.2026
В Мексике оценили перспективы сотрудничества с США в сфере безопасности
В Мексике оценили перспективы сотрудничества с США в сфере безопасности
в мире, сша, мексика, вашингтон (штат), дональд трамп, клаудия шейнбаум, пит хегсет
В мире, США, Мексика, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум, Пит Хегсет
В Мексике оценили перспективы сотрудничества с США в сфере безопасности

РИА Новости: в Мехико прокомментировали возможные антинаркотические операции США

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 8 мар - РИА Новости. Отношения Мексики и США развиваются на грани между сотрудничеством в сфере безопасности и риском внешнего вмешательства, считают мексиканские законодатели, комментируя возможные односторонние антинаркотические операции Вашингтона.
"Внешняя политика нашего президента Клаудии Шейнбаум по отношению к администрации (президента США) Дональда Трампа характеризуется жёсткой защитой нашего суверенитета без перехода к конфронтации", - заявила РИА Новости депутат правящего Движения национального возрождения (Morena) Марибель Солаче, отметив, что отстаивание национальных интересов сочетается с готовностью к диалогу.
По словам Солаче, двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Вашингтоном предполагает, что каждая страна действует исключительно в пределах своей территории - когда Трамп предложил направить войска в Мексику, президент ответила твёрдое "нет", но предложила мосты сотрудничества в вопросах безопасности, торговли и миграции.
"Мы были твёрды и отвергли любое иностранное военное вмешательство, потому что Конституция нас к этому обязывает", - сказала депутат, добавив, что стратегия борьбы с преступностью в стране основана на разведывательной работе, а не на "грязной войне".
В то же время оппозиция оценивает нынешние отношения двух стран гораздо критичнее. Депутат от Партии национального действия (PAN) Эктор Сауль Тельес Эрнандес в беседе с агентством выразил мнение, что взаимодействие Мехико и Вашингтона остаётся "по-настоящему сложным" - мексиканское правительство "не проявило достаточной эффективности и политической гибкости, чтобы добиться лучших результатов".
По его словам, одним из признаков напряжённости остаются торговые ограничения со стороны США. Пошлины Трампа в отношении Мексики, как указал Тельес, сохраняются несмотря на трехстороннее торговое соглашение с Канадой, в Вашингтоне их обосновывают "недопустимой связью мексиканского правительства с наркоторговлей".
На фоне этих дискуссий президент США проводит в эти выходные в Майами саммит "Щит Америки" с участием лидеров стран региона. Министр войны США Пит Хегсет перед встречей допустил возможность односторонних антинаркотических операций Вашингтона в соседних странах.
Мексика, а также Бразилия и Колумбия, которые не настроены на резкую конфронтацию с Китаем и выступают против милитаризации континента, приглашения на мероприятие, по мнению наблюдателей, даже не получили.
Как указал депутат Тельес, давление со стороны США на южного соседа влечет за собой ряд практических шагов с обеих сторон - от выдачи Мексикой десятков наркоторговцев американскому правосудию до полётов американских беспилотников у границы и совместных антинаркотических операций. Несмотря на заявления Шейнбаум о защите суверенитета, действия США для парламентария "выглядят более жёсткими, демонстрируют прессинг и вмешательство в принятие решений в Мексике".
По мнению оппозиционного политика, оптимальны выходом из ситуации мог бы стать новый рамочный договор о безопасности между двумя странами, который "обеспечит реальную координацию и сотрудничество".
В миреСШАМексикаВашингтон (штат)Дональд ТрампКлаудия ШейнбаумПит Хегсет
 
 
