Рейтинг@Mail.ru
Медведев поздравил россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/medvedev-2079329453.html
Медведев поздравил россиянок с 8 Марта
Медведев поздравил россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2026
Медведев поздравил россиянок с 8 Марта
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил россиянок с 8 Марта, отметив, что женщины несут... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T08:41:00+03:00
2026-03-08T08:41:00+03:00
единая россия
международный женский день
россия
дмитрий медведев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_0:71:3015:1767_1920x0_80_0_0_623fc5328ac12cd711c4de8bfbd2a69e.jpg
https://ria.ru/20260307/otkrytki-na-8-marta-2079024802.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_645843364e4c5fb5d74ce2905c47ac79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единая россия, международный женский день, россия, дмитрий медведев, общество
Единая Россия, Международный женский день, Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев поздравил россиянок с 8 Марта

Медведев отметил, что женщины несут в мир свет, гармонию и милосердие

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил россиянок с 8 Марта, отметив, что женщины несут в мир свет, гармонию и милосердие.
«

"Дорогие женщины, от всего сердца поздравляю вас с днем 8 Марта. Мы с особенной теплотой относимся к этому замечательному весеннему празднику. Говорим самые красивые слова нашим мамам, женам, дочерям, сестрам и бабушкам, нашим коллегам. Вы несете в мир гармонию и свет, добро и милосердие. Наполняете нашу жизнь глубоким смыслом, делаете ее по-настоящему счастливой", - сказал Медведев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что женщины всегда находят время и силы для семьи, для родных и близких. Делают все, чтобы воспитать в детях и внуках достоинство и любовь к Отечеству.
"Дорогие женщины, от всей души желаю вам крепкого здоровья, любви и счастья, спокойствия за близких и благополучия в семье. Пусть сбываются ваши самые заветные мечты, а прекрасное весеннее настроение остается с вами как можно дольше. С праздником!" - добавил Медведев.
Международный женский день 8 марта - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Открытки с 8 марта: 70 красивых картинок с поздравлениями для женщин
Вчера, 20:00
 
Единая РоссияМеждународный женский деньРоссияДмитрий МедведевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала