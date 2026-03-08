Медведев поздравил россиянок с 8 Марта

«

"Дорогие женщины, от всего сердца поздравляю вас с днем 8 Марта. Мы с особенной теплотой относимся к этому замечательному весеннему празднику. Говорим самые красивые слова нашим мамам, женам, дочерям, сестрам и бабушкам, нашим коллегам. Вы несете в мир гармонию и свет, добро и милосердие. Наполняете нашу жизнь глубоким смыслом, делаете ее по-настоящему счастливой", - сказал Медведев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.