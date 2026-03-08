МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил россиянок с 8 Марта, отметив, что женщины несут в мир свет, гармонию и милосердие.
«
"Дорогие женщины, от всего сердца поздравляю вас с днем 8 Марта. Мы с особенной теплотой относимся к этому замечательному весеннему празднику. Говорим самые красивые слова нашим мамам, женам, дочерям, сестрам и бабушкам, нашим коллегам. Вы несете в мир гармонию и свет, добро и милосердие. Наполняете нашу жизнь глубоким смыслом, делаете ее по-настоящему счастливой", - сказал Медведев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он отметил, что женщины всегда находят время и силы для семьи, для родных и близких. Делают все, чтобы воспитать в детях и внуках достоинство и любовь к Отечеству.
"Дорогие женщины, от всей души желаю вам крепкого здоровья, любви и счастья, спокойствия за близких и благополучия в семье. Пусть сбываются ваши самые заветные мечты, а прекрасное весеннее настроение остается с вами как можно дольше. С праздником!" - добавил Медведев.