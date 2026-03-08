Рейтинг@Mail.ru
08:29 08.03.2026
Медведев отметил труд российских женщин в зоне СВО
общество, россия, дмитрий медведев, международный женский день
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Международный женский день
Медведев отметил труд российских женщин в зоне СВО

Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил труд российских женщин в зоне СВО, на производствах и в госпиталях, подчеркнув, что эта работа приближает победу России.
Медведев в воскресенье поздравил россиянок с Международным женским днем.
"Самые искренние слова благодарности женщинам, которые несут службу в Вооруженных силах, работают в зоне специальной военной операции, трудятся на производствах, в госпиталях, занимаются волонтерской деятельностью. Вы приближаете нашу победу", - подчеркнул Медведев в видеообращении.

"Низкий вам поклон за верность долгу, за силу духа, за верность Родине. Мы гордимся вами", - добавил он.
Медведев в своем поздравлении отдельно обратился к женщинам, чьи близкие сегодня с честью защищают Россию.
"Ваша любовь, ваши молитвы и душевное участие служит главной опорой для наших героев. Вдохновляют на подвиги и свершения во имя отечества", - отметил зампред Совбеза РФ.
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Международный женский день: как появился праздник 8 Марта
6 марта, 20:38
 
