Медсестра рассказала про 13 лет службы в армии и решение уехать на СВО
08.03.2026
Медсестра рассказала про 13 лет службы в армии и решение уехать на СВО
Операционная медсестра 39-го отдельного гвардейского медицинского ордена Пирогова отряда (аэромобильного) 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с... РИА Новости, 08.03.2026
КУРСК, 8 мар — РИА Новости. Операционная медсестра 39-го отдельного гвардейского медицинского ордена Пирогова отряда (аэромобильного) 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Тюльпан" рассказала РИА Новости, что 13 лет служит в армии, потому что всегда мечтала помогать людям, и приняла решение участвовать в СВО вместе с другими сослуживцами.
"Я всегда мечтала помогать людям, особенно в операционной, где я люблю каждый инструмент, любую баночку, каждую медсестру, каждого мальчика-санитара... Я 13 лет в армии, и ни одного дня я не пожалела, что не выбрала какую-то другую дорогу", — поделилась "Тюльпан".
Военнослужащая рассказала, что на СВО решил поехать весь медицинский отряд и они работают в зоне боевых действий слаженной командой. В коллективе есть и другие женщины-медики.
"Женщинам в армии место, даже очень большое место, потому что когда нам надо, мы показываем свою силу, храбрость, силу воли, мужество", — добавила она.
В преддверии 8 марта "Тюльпан" поздравила женщин-сослуживцев.
"Женщинам в погонах желаю стойкости духа, здоровья в первую очередь, женского счастья и делать армию лучше", — сказала операционная медсестра.