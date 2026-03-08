Рейтинг@Mail.ru
Медсестра рассказала про 13 лет службы в армии и решение уехать на СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 08.03.2026
Медсестра рассказала про 13 лет службы в армии и решение уехать на СВО
Медсестра рассказала про 13 лет службы в армии и решение уехать на СВО
Операционная медсестра 39-го отдельного гвардейского медицинского ордена Пирогова отряда (аэромобильного) 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с... РИА Новости, 08.03.2026
общество, россия, международный женский день
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Международный женский день
Медсестра рассказала про 13 лет службы в армии и решение уехать на СВО

Медсестра рассказала, почему отправилась на СВО вместе с сослуживцами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудницы медицинского отряда специального назначения работают в южном секторе СВО
Сотрудницы медицинского отряда специального назначения работают в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудницы медицинского отряда специального назначения работают в южном секторе СВО. Архивное фото
КУРСК, 8 мар — РИА Новости. Операционная медсестра 39-го отдельного гвардейского медицинского ордена Пирогова отряда (аэромобильного) 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Тюльпан" рассказала РИА Новости, что 13 лет служит в армии, потому что всегда мечтала помогать людям, и приняла решение участвовать в СВО вместе с другими сослуживцами.
"Я всегда мечтала помогать людям, особенно в операционной, где я люблю каждый инструмент, любую баночку, каждую медсестру, каждого мальчика-санитара... Я 13 лет в армии, и ни одного дня я не пожалела, что не выбрала какую-то другую дорогу", — поделилась "Тюльпан".
Ефрейторы Руслана Кириллова и Наталья Кучкарева - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Восьмое марта отмечаем на войне". Как служат женщины в зоне СВО
Вчера, 08:00
Военнослужащая рассказала, что на СВО решил поехать весь медицинский отряд и они работают в зоне боевых действий слаженной командой. В коллективе есть и другие женщины-медики.
"Женщинам в армии место, даже очень большое место, потому что когда нам надо, мы показываем свою силу, храбрость, силу воли, мужество", — добавила она.
В преддверии 8 марта "Тюльпан" поздравила женщин-сослуживцев.
"Женщинам в погонах желаю стойкости духа, здоровья в первую очередь, женского счастья и делать армию лучше", — сказала операционная медсестра.
Оператор БПЛА с позывным Барс рассказала о службе в мужском коллективе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Женщина-оператор БПЛА рассказала о службе в мужском коллективе
Вчера, 04:31
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМеждународный женский день
 
 
