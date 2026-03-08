Рейтинг@Mail.ru
В МИД обратили внимание на ситуацию с разливом мазута в Персидском заливе
07:38 08.03.2026
В МИД обратили внимание на ситуацию с разливом мазута в Персидском заливе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости обратила внимание на то, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и на...
в мире
персидский залив
ближний восток
израиль
мария захарова
персидский залив
ближний восток
израиль
в мире, персидский залив, ближний восток, израиль, мария захарова
В мире, Персидский залив, Ближний Восток, Израиль, Мария Захарова
Захарова: разлив мазута в Персидском заливе распространился на островные страны

Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости обратила внимание на то, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и на островные страны.
Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей", - сказала Захарова.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Захарова напомнила, что США и Израиль годами обвиняли Иран в создании ОМУ
06:19
Она задалась вопросом, что произойдет, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты в регионе.
"В регионе есть атомная энергетика, которая представлена как в мирных форматах — это и наработки иранские, и строительство атомной электростанции в Бушире. Но все знают, что и Израиль не чужд обладанию соответствующими технологиями и не только в мирных целях. Вы можете представить к чему приведет или может привести расползание конфликта еще и на эту сферу?" - отметила дипломат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В МИД объяснили, почему Запад вспомнил о механизме снэпбэка в договоре СВПД
04:09
 
Персидский залив Ближний Восток Израиль Мария Захарова
 
 
