В МИД обратили внимание на ситуацию с разливом мазута в Персидском заливе

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости обратила внимание на то, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и на островные страны.
"В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей", - сказала Захарова.
Она задалась вопросом, что произойдет, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты в регионе.
"В регионе есть атомная энергетика, которая представлена как в мирных форматах — это и наработки иранские, и строительство атомной электростанции в Бушире. Но все знают, что и Израиль не чужд обладанию соответствующими технологиями и не только в мирных целях. Вы можете представить к чему приведет или может привести расползание конфликта еще и на эту сферу?" - отметила дипломат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.