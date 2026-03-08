https://ria.ru/20260308/manturov-2079381184.html
Трубопровод "Дружба" технически готов к запуску, заявил Мантуров
Трубопровод "Дружба" технически готов к запуску, заявил Мантуров
Трубопровод "Дружба" находится в технической готовности к запуску, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T14:35:00+03:00
