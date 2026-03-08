Рейтинг@Mail.ru
Трубопровод "Дружба" технически готов к запуску, заявил Мантуров - РИА Новости, 08.03.2026
14:35 08.03.2026
Трубопровод "Дружба" технически готов к запуску, заявил Мантуров
Трубопровод "Дружба" технически готов к запуску, заявил Мантуров - РИА Новости, 08.03.2026
Трубопровод "Дружба" технически готов к запуску, заявил Мантуров
Трубопровод "Дружба" находится в технической готовности к запуску, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. РИА Новости, 08.03.2026
словакия, украина, венгрия, денис мантуров, павел зарубин, мирный план сша по украине
Словакия, Украина, Венгрия, Денис Мантуров, Павел Зарубин, Мирный план США по Украине
Трубопровод "Дружба" технически готов к запуску, заявил Мантуров

Мантуров: трубопровод "Дружба" находится в технической готовности к запуску

© AP Photo / Sergei GritsРабочий у насосной станции трубопровода "Дружба"
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий у насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Трубопровод "Дружба" находится в технической готовности к запуску, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"С нашей стороны все работает", - сказал Мантуров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на якобы повреждения. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка прокачки нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж.
Головное сооружение нефтепровода Дружба на нулевом километре у города Альметьевска - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Фицо допустил уничтожение нефтепровода “Дружба”
СловакияУкраинаВенгрияДенис МантуровПавел ЗарубинМирный план США по Украине
 
 
