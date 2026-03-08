Рейтинг@Mail.ru
22:10 08.03.2026 (обновлено: 00:45 09.03.2026)
https://ria.ru/20260308/makron-2079440587.html
Макрон призвал Иран открыть Ормузский пролив
в мире, иран, ближний восток, франция, эммануэль макрон, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана, ормузский пролив
Макрон в беседе с Пезешкианом призвал Иран открыть Ормузский пролив

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого призвал Иран прекратить удары по странам Ближнего Востока и открыть Ормузский пролив для судоходства.
"Поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом... Я подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона (Ближнего Востока - ред.). Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива", - написал Макрон на странице в соцсети X.
Макрон выразил обеспокоенность иранской ядерной программой и "дестабилизирующей деятельностью" Ирана на Ближнем Востоке, при этом отметив важность урегулирования ситуации дипломатическим путем.
Кроме того, Макрон подчеркнул приоритетность возвращения на родину заключенных в Иране граждан Франции ​​Сесиль Колер и Жака Пари.
По словам Макрона, лидеры договорились и далее поддерживать связь.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреИранБлижний ВостокФранцияЭммануэль МакронМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против ИранаОрмузский пролив
 
 
