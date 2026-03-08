Макрон призвал Иран открыть Ормузский пролив

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого призвал Иран прекратить удары по странам Ближнего Востока и открыть Ормузский пролив для судоходства.
"Поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом... Я подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона (Ближнего Востока - ред.). Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива", - написал Макрон на странице в соцсети X.
Макрон выразил обеспокоенность иранской ядерной программой и "дестабилизирующей деятельностью" Ирана на Ближнем Востоке, при этом отметив важность урегулирования ситуации дипломатическим путем.
Кроме того, Макрон подчеркнул приоритетность возвращения на родину заключенных в Иране граждан Франции Сесиль Колер и Жака Пари.
По словам Макрона, лидеры договорились и далее поддерживать связь.
