Макрон призвал Иран открыть Ормузский пролив

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого призвал Иран прекратить удары по странам Ближнего Востока и открыть Ормузский пролив для судоходства.