Рейтинг@Mail.ru
Макрон провел разговор с эмиром Кувейта - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 08.03.2026 (обновлено: 21:17 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/makron-2079433663.html
Макрон провел разговор с эмиром Кувейта
Макрон провел разговор с эмиром Кувейта - РИА Новости, 08.03.2026
Макрон провел разговор с эмиром Кувейта
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с эмиром Кувейта Мишаалем аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, обсуждалась эскалация на Ближнем... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T20:48:00+03:00
2026-03-08T21:17:00+03:00
в мире
франция
кувейт
ближний восток
эммануэль макрон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_399f4ee0a62eaa2391518d617809f320.jpg
https://ria.ru/20260307/shtaty-2079117614.html
https://ria.ru/20260308/iran-2079429972.html
франция
кувейт
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a4b929efc20c28d4ebaa5ad48de662ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, кувейт, ближний восток, эммануэль макрон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Франция, Кувейт, Ближний Восток, Эммануэль Макрон, Военная операция США и Израиля против Ирана
Макрон провел разговор с эмиром Кувейта

Макрон обсудил с эмиром Кувейта эскалацию на Ближнем Востоке

© AP Photo / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с эмиром Кувейта Мишаалем аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, обсуждалась эскалация на Ближнем Востоке.
"Только что говорил с эмиром Кувейта. В свете атак, обрушившихся на страну, я выразил солидарность и поддержку Франции, что, в частности, было продемонстрировано развертыванием оборонительных ресурсов для защиты кувейтской территории", - написал Макрон на странице в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бойтесь своих желаний: Штаты хотят капитуляции — и получат ее
7 марта, 08:00
Макрон добавил, что Кувейт "может рассчитывать" на Францию.
Кроме того, Макрон добавил, что также провел диалог с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Лидеры обсудили необходимость обеспечения безопасного судоходства через Красное море и поддержки суверенитета Ливана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Церемония репатриации тел погибших американских военных в операции против Ирана на авиабазе Довер в штате Делавэр - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за агрессии против Ирана
Вчера, 20:19
 
В миреФранцияКувейтБлижний ВостокЭммануэль МакронВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала