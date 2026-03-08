https://ria.ru/20260308/makron-2079433663.html
Макрон провел разговор с эмиром Кувейта
Макрон провел разговор с эмиром Кувейта - РИА Новости, 08.03.2026
Макрон провел разговор с эмиром Кувейта
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с эмиром Кувейта Мишаалем аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, обсуждалась эскалация на Ближнем... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
франция
кувейт
ближний восток
эммануэль макрон
военная операция сша и израиля против ирана
франция
кувейт
ближний восток
Макрон провел разговор с эмиром Кувейта
Макрон обсудил с эмиром Кувейта эскалацию на Ближнем Востоке