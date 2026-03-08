https://ria.ru/20260308/madrid-2079442099.html
Лозунги против фашизма и войн прозвучали на демонстрациях 8 марта в Мадриде
Антифашистские и антивоенные лозунги прозвучали на демонстрациях в центре Мадрида по случаю Международного женского дня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2026
МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Антифашистские и антивоенные лозунги прозвучали на демонстрациях в центре Мадрида по случаю Международного женского дня, передает корреспондент РИА Новости.
Тысячи людей заполнили центральные улицы испанской столицы, развернув фиолетовые флаги и плакаты с лозунгами "Пусть фашизм дрожит - здесь феминизм", "Ни шагу назад" и "Нет войне".
Марши прошли по двум маршрутам: одна колонна двинулась от площади Аточа к площади Севильи
, другая - от Сибелес к площади Испании
. Обе акции собрали тысячи участников - от молодежных и студенческих коллективов до семей с детьми и пожилых активисток, которые ежегодно участвуют в демонстрациях 8 марта.
В колоннах звучали кричалки против ультраправых движений и лозунги в поддержку прав женщин. Многие демонстранты связывали защиту прав женщин с противостоянием росту крайне правых сил, предупреждая о риске отката социальных и гендерных прав на фоне усиления консервативной риторики в Европе
и мире.
"Феминизм - это ответ на ненависть и насилие", - говорили участницы демонстрации, держа плакаты с надписями "Против ненависти - феминизм" и "Равенство начинается дома".
Международный женский день ежегодно сопровождается в Испании массовыми маршами и акциями, которые собирают десятки тысяч людей по всей стране и становятся одной из крупнейших общественных мобилизаций в королевстве.