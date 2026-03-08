Лозунги против фашизма и войн прозвучали на демонстрациях 8 марта в Мадриде

МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Антифашистские и антивоенные лозунги прозвучали на демонстрациях в центре Мадрида по случаю Международного женского дня, передает корреспондент РИА Новости.

Тысячи людей заполнили центральные улицы испанской столицы, развернув фиолетовые флаги и плакаты с лозунгами "Пусть фашизм дрожит - здесь феминизм", "Ни шагу назад" и "Нет войне".

Марши прошли по двум маршрутам: одна колонна двинулась от площади Аточа к площади Севильи , другая - от Сибелес к площади Испании . Обе акции собрали тысячи участников - от молодежных и студенческих коллективов до семей с детьми и пожилых активисток, которые ежегодно участвуют в демонстрациях 8 марта.

В колоннах звучали кричалки против ультраправых движений и лозунги в поддержку прав женщин. Многие демонстранты связывали защиту прав женщин с противостоянием росту крайне правых сил, предупреждая о риске отката социальных и гендерных прав на фоне усиления консервативной риторики в Европе и мире.

"Феминизм - это ответ на ненависть и насилие", - говорили участницы демонстрации, держа плакаты с надписями "Против ненависти - феминизм" и "Равенство начинается дома".