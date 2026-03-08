Рейтинг@Mail.ru
Лозунги против фашизма и войн прозвучали на демонстрациях 8 марта в Мадриде
22:31 08.03.2026
Лозунги против фашизма и войн прозвучали на демонстрациях 8 марта в Мадриде
Лозунги против фашизма и войн прозвучали на демонстрациях 8 марта в Мадриде
Лозунги против фашизма и войн прозвучали на демонстрациях 8 марта в Мадриде
Антифашистские и антивоенные лозунги прозвучали на демонстрациях в центре Мадрида по случаю Международного женского дня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
испания
севилья
европа
мадрид
международный женский день
в мире, испания, севилья, европа, мадрид, международный женский день
В мире, Испания, Севилья, Европа, Мадрид, Международный женский день
Лозунги против фашизма и войн прозвучали на демонстрациях 8 марта в Мадриде

РИА Новости: В Мадриде прошли антифашистские и антивоенные демонстрации

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкФлаги Испании
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в медиабанк
Флаги Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Антифашистские и антивоенные лозунги прозвучали на демонстрациях в центре Мадрида по случаю Международного женского дня, передает корреспондент РИА Новости.
Тысячи людей заполнили центральные улицы испанской столицы, развернув фиолетовые флаги и плакаты с лозунгами "Пусть фашизм дрожит - здесь феминизм", "Ни шагу назад" и "Нет войне".
Демонстрация, приуроченная к Международному женскому дню в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В Берлине в Международный женский день прошла массовая демонстрация
Вчера, 20:37
Марши прошли по двум маршрутам: одна колонна двинулась от площади Аточа к площади Севильи, другая - от Сибелес к площади Испании. Обе акции собрали тысячи участников - от молодежных и студенческих коллективов до семей с детьми и пожилых активисток, которые ежегодно участвуют в демонстрациях 8 марта.
В колоннах звучали кричалки против ультраправых движений и лозунги в поддержку прав женщин. Многие демонстранты связывали защиту прав женщин с противостоянием росту крайне правых сил, предупреждая о риске отката социальных и гендерных прав на фоне усиления консервативной риторики в Европе и мире.
"Феминизм - это ответ на ненависть и насилие", - говорили участницы демонстрации, держа плакаты с надписями "Против ненависти - феминизм" и "Равенство начинается дома".
Международный женский день ежегодно сопровождается в Испании массовыми маршами и акциями, которые собирают десятки тысяч людей по всей стране и становятся одной из крупнейших общественных мобилизаций в королевстве.
Уличный марш против втягивания Польши в военные действия на Украине и Ближнем Востоке проходит в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В Варшаве протестуют против втягивания Польши в конфликты
Вчера, 16:13
 
В миреИспанияСевильяЕвропаМадридМеждународный женский день
 
 
