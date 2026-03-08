МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не любит кофе, но пьет его для улучшения мозговой деятельности.
Лукашенко в воскресенье побывал в одном из минских ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай". У одной из посетительниц он поинтересовался, какой напиток она пьет. Получив ответ, что женщина любит зеленый чай, президент заявил, что "кофе - это зараза".
"Нет, я пью. Двадцать пять граммов мне дают всего кофе. Двадцать пять граммов. Но, говорят, мозги работают лучше. Только поэтому. А кофе я не люблю", - сказал Лукашенко на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого".
Белорусский лидер отметил, что не привык к кофе, потому что вырос в деревне, где его просто не было.
