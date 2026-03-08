МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не любит кофе, но пьет его для улучшения мозговой деятельности.

Белорусский лидер отметил, что не привык к кофе, потому что вырос в деревне, где его просто не было.