Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко в ресторане

МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков не смог оплатить банковской картой заказ президента страны Александра Лукашенко, который пришел в ресторан сети быстрого питания без денег.

Лукашенко в воскресенье побывал в одном из минских ресторанов сети "Мак.бай" (Mak.by). Директор сети Виктория Данько продемонстрировала президенту, как обращаться со стендом самообслуживания.

"А у меня денег нет, милая моя", - сказал президент директору на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого".

"Если он только заплатит, то я готов тут все заказывать", - отметил Лукашенко.

Во время выбора блюд белорусский лидер увидел в описании одного из бургеров его энергетическую ценность.

« "Четыреста калорий? День рубить дрова (после такого надо - ред.)", - сказал он.

Директор "Мак.бай" рассказала президенту, что на стенде заказ можно оплатить банковской картой или с помощью мобильного телефона, также возможна оплата наличными на кассе. После того, как Снопков приложил банковскую карту к терминалу, поступило сообщение, что платежная операция прервана. После второй попытки расплатиться картой на экране появилось уведомление об ошибке.