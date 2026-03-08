Рейтинг@Mail.ru
17:06 08.03.2026 (обновлено: 17:11 08.03.2026)
Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко в ресторане
Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко в ресторане
Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков не смог оплатить банковской картой заказ президента страны Александра Лукашенко, который пришел в ресторан сети... РИА Новости, 08.03.2026
белоруссия, александр лукашенко, николай снопков, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Николай Снопков, В мире
Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко в ресторане

Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко в ресторане "Мак.бай"

МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков не смог оплатить банковской картой заказ президента страны Александра Лукашенко, который пришел в ресторан сети быстрого питания без денег.
Лукашенко в воскресенье побывал в одном из минских ресторанов сети "Мак.бай" (Mak.by). Директор сети Виктория Данько продемонстрировала президенту, как обращаться со стендом самообслуживания.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Лукашенко рассказал, как руководство России хвалило белорусские продукты
Вчера, 16:59
"А у меня денег нет, милая моя", - сказал президент директору на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого".
Снопков пообещал оплатить заказ.
"Если он только заплатит, то я готов тут все заказывать", - отметил Лукашенко.
Лукашенко призвал белорусских женщин писать ему в TikTok, если хоть один мужик их обидит - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лукашенко пообещал защитить белорусских женщин, если их обидят
5 марта, 15:12
Во время выбора блюд белорусский лидер увидел в описании одного из бургеров его энергетическую ценность.
«
"Четыреста калорий? День рубить дрова (после такого надо - ред.)", - сказал он.
Директор "Мак.бай" рассказала президенту, что на стенде заказ можно оплатить банковской картой или с помощью мобильного телефона, также возможна оплата наличными на кассе. После того, как Снопков приложил банковскую карту к терминалу, поступило сообщение, что платежная операция прервана. После второй попытки расплатиться картой на экране появилось уведомление об ошибке.
"Что, опять не оплачено? "Ошибка". Ну ладно, мы потом заплатим, не волнуйтесь", - сказал Лукашенко директору сети ресторанов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Лукашенко предложил переименовать кофе американо
Вчера, 16:42
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоНиколай СнопковВ мире
 
 
