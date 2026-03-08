https://ria.ru/20260308/lukashenko-2079402953.html
Лукашенко предложил переименовать кофе американо
Лукашенко предложил переименовать кофе американо - РИА Новости, 08.03.2026
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил переименовать в стране кофе американо. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:42:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко предложил переименовать кофе американо в белорусский бренд