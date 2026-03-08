Рейтинг@Mail.ru
16:42 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/lukashenko-2079402953.html
Лукашенко предложил переименовать кофе американо
2026-03-08T16:42:00+03:00
2026-03-08T16:42:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил переименовать в стране кофе американо.
Лукашенко в воскресенье побывал в одном из минских ресторанов сети быстрого "Мак.бай". Директор сети Виктория Данько продемонстрировала президенту, как обращаться со стендом самообслуживания. В числе предлагаемых на табло стенда напитков был американо.
"Американо надо переименовать в белорусский бренд. В скобочках пока пиши "американо", когда привыкнут, тогда…" - сказал Лукашенко на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого".
Данько предложила вместо "американо" пока использовать наименование "черный кофе". Лукашенко одобрил эту идею.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания Мак.бай - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Лукашенко поручил показать американцам работу бывшего McDonald's
Вчера, 13:35
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
