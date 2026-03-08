Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал о славе белорусских программистов среди американцев
15:40 08.03.2026
Лукашенко рассказал о славе белорусских программистов среди американцев
Лукашенко рассказал о славе белорусских программистов среди американцев - РИА Новости, 08.03.2026
Лукашенко рассказал о славе белорусских программистов среди американцев
В США считают, что белорусские программисты могут создавать невероятные продукты и решения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 08.03.2026
Лукашенко рассказал о славе белорусских программистов среди американцев

Лукашенко: американцы восхищались способностями белорусских программистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании "Ньюсмакс"
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. В США считают, что белорусские программисты могут создавать невероятные продукты и решения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мне американцы много раз говорили, что невероятное могут сделать белорусы (в сфере программного обеспечения - ред.). Невозможное - индусы (могут сделать - ред.), а невероятное - белорусы", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.

Белорусский лидер в воскресенье во время посещения одного из минских ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай", ранее принадлежавшей McDonald's, отметил, что большое значение в работе заведения имеют не только белорусские продукты питания, но и отечественное программное обеспечение. Он подчеркнул, что собственный софт нужен и в других сферах, в частности, в сельском хозяйстве, где возникает потребность в автоматизации.
"Поэтому надо Беларусь замыкать на свой продукт, чтобы они здесь производили и продавали сами. В России, в Китае, везде - наше ценится. Их мозги очень ценятся", - сказал Лукашенко о белорусских IT-специалистах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания Мак.бай - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Лукашенко поручил показать американцам работу бывшего McDonald's
Вчера, 13:35
 
