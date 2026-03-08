https://ria.ru/20260308/lukashenko-2079392972.html
Лукашенко рассказал о славе белорусских программистов среди американцев
Лукашенко рассказал о славе белорусских программистов среди американцев - РИА Новости, 08.03.2026
Лукашенко рассказал о славе белорусских программистов среди американцев
В США считают, что белорусские программисты могут создавать невероятные продукты и решения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:40:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_265:0:2134:1052_1920x0_80_0_0_9380d2eec3bc14c0fffd6e39e04fc336.jpg
https://ria.ru/20260308/lukashenko-2079369342.html
Лукашенко рассказал о славе белорусских программистов среди американцев
Лукашенко: американцы восхищались способностями белорусских программистов