Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, что всего три раза был в ресторане - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/lukashenko-2079379164.html
Лукашенко рассказал, что всего три раза был в ресторане
Лукашенко рассказал, что всего три раза был в ресторане - РИА Новости, 08.03.2026
Лукашенко рассказал, что всего три раза был в ресторане
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всего три раза бывал в "обычных советских ресторанах". РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T14:25:00+03:00
2026-03-08T14:25:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
mcdonald's corporation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079369761_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_6ff9cb038a4f2cf83abd2fbbe5f67be6.jpg
https://ria.ru/20260308/lukashenko-2079367109.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079369761_104:0:2024:1440_1920x0_80_0_0_6e01c8b78b83459b5248a5971c6eedb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, mcdonald's corporation
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, McDonald's Corporation
Лукашенко рассказал, что всего три раза был в ресторане

Лукашенко рассказал, что всего три раза был в советских ресторанах

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания Мак.бай - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всего три раза бывал в "обычных советских ресторанах".
Лукашенко в воскресенье приехал в один из минских ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай", ранее принадлежавшей McDonald's.
"Имейте в виду, что я в "Мак.бай" первый раз. И в ресторане в своей жизни я был, может, три раза. В обычных ресторанах, советских", - приводит слова президента его пресс-служба.
В разговоре с сотрудниками заведения Лукашенко высказался о высоком качестве белорусских продуктов питания, отметив, что не в последнюю очередь это связано с сохранением в республике советских ГОСТов.
Глава государства подчеркнул, что ситуация после ухода McDonald's из Белоруссии показала правильность выбора в пользу национального производителя.
"Так мы должны двигаться. Мы должны делать крен на свое", - сказал Лукашенко.
После общения с сотрудниками "Мак.бай" президент продегустировал меню ресторана.
"Он сделал заказ через киоск самообслуживания, выбрав бургер, картофель фри, курицу, кофе, десерт", - рассказали в пресс-службе белорусского лидера.
О намерении посетить заведение бывшей сети McDonald's, с апреля 2023 года работающей в республике под брендом "Мак.бай", когда там весь предлагаемый ассортимент еды будет готовиться в Белоруссии и из белорусских продуктов, Лукашенко заявил в августе 2025 года. Тогда президенту доложили, что белорусские продукты в сети занимают 84%, а 16% - это булочки для бургеров, но в начале 2026 года построят свою пекарню и продукты на 100% будут отечественными.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился с журналистами бургером во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания Мак.бай - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Лукашенко поделился бургером с журналистами
Вчера, 13:23
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоMcDonald's Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала