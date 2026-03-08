https://ria.ru/20260308/lukashenko-2079379164.html
Лукашенко рассказал, что всего три раза был в ресторане
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всего три раза бывал в "обычных советских ресторанах". РИА Новости, 08.03.2026
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всего три раза бывал в "обычных советских ресторанах".
Лукашенко
в воскресенье приехал в один из минских ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай", ранее принадлежавшей McDonald's
.
"Имейте в виду, что я в "Мак.бай" первый раз. И в ресторане в своей жизни я был, может, три раза. В обычных ресторанах, советских", - приводит слова президента его пресс-служба.
В разговоре с сотрудниками заведения Лукашенко высказался о высоком качестве белорусских продуктов питания, отметив, что не в последнюю очередь это связано с сохранением в республике советских ГОСТов.
Глава государства подчеркнул, что ситуация после ухода McDonald's из Белоруссии
показала правильность выбора в пользу национального производителя.
"Так мы должны двигаться. Мы должны делать крен на свое", - сказал Лукашенко.
После общения с сотрудниками "Мак.бай" президент продегустировал меню ресторана.
"Он сделал заказ через киоск самообслуживания, выбрав бургер, картофель фри, курицу, кофе, десерт", - рассказали в пресс-службе белорусского лидера.
О намерении посетить заведение бывшей сети McDonald's, с апреля 2023 года работающей в республике под брендом "Мак.бай", когда там весь предлагаемый ассортимент еды будет готовиться в Белоруссии и из белорусских продуктов, Лукашенко заявил в августе 2025 года. Тогда президенту доложили, что белорусские продукты в сети занимают 84%, а 16% - это булочки для бургеров, но в начале 2026 года построят свою пекарню и продукты на 100% будут отечественными.