Лукашенко рассказал, что всего три раза был в ресторане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай"

МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всего три раза бывал в "обычных советских ресторанах".

Лукашенко в воскресенье приехал в один из минских ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай", ранее принадлежавшей McDonald's

"Имейте в виду, что я в "Мак.бай" первый раз. И в ресторане в своей жизни я был, может, три раза. В обычных ресторанах, советских", - приводит слова президента его пресс-служба.

В разговоре с сотрудниками заведения Лукашенко высказался о высоком качестве белорусских продуктов питания, отметив, что не в последнюю очередь это связано с сохранением в республике советских ГОСТов.

Глава государства подчеркнул, что ситуация после ухода McDonald's из Белоруссии показала правильность выбора в пользу национального производителя.

"Так мы должны двигаться. Мы должны делать крен на свое", - сказал Лукашенко.

После общения с сотрудниками "Мак.бай" президент продегустировал меню ресторана.

"Он сделал заказ через киоск самообслуживания, выбрав бургер, картофель фри, курицу, кофе, десерт", - рассказали в пресс-службе белорусского лидера.