Лукашенко поручил показать американцам работу бывшего McDonald's

Президент предложил расширить сеть "Мак.бай", в том числе открыв рестораны в районных центрах. "Надо больше сделать. Если надо какая-то копейка - с возвратом, ненадолго. Мы поможем из бюджета, но не на большой промежуток времени", - пообещал глава государства.