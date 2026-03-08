https://ria.ru/20260308/lukashenko-2079369342.html
Лукашенко поручил показать американцам работу бывшего McDonald's
Лукашенко поручил показать американцам работу бывшего McDonald's
2026-03-08T13:35:00+03:00
2026-03-08T13:35:00+03:00
2026-03-08T13:40:00+03:00
Лукашенко поручил показать американцам работу бывшего McDonald's в Белоруссии
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил первому вице-премьеру Николаю Снопкову продемонстрировать представителям США, как в республике работают рестораны сети быстрого "Мак.бай" (Mak.by), ранее принадлежавшей McDonald's.
Как сообщила пресс-служба
президента, посещая в воскресенье один из минских ресторанов "Мак.бай", Лукашенко
напомнил, что после ухода McDonald's
из Белоруссии
он поручил сделать так, чтобы отечественный аналог был не хуже американской сети быстрого обслуживания.
"А теперь пусть американцы придут и посмотрят. Приедут ко мне - обязательно приведи их сюда. Скажи: пойдем в "Макдоналдс
". Белорусы работают, белорусское оборудование, белорусский продукт", - приводит пресс-служба слова Лукашенко, сказанные Снопкову.
Президент предложил расширить сеть "Мак.бай", в том числе открыв рестораны в районных центрах. "Надо больше сделать. Если надо какая-то копейка - с возвратом, ненадолго. Мы поможем из бюджета, но не на большой промежуток времени", - пообещал глава государства.
Лукашенко рекомендовал проанализировать рентабельность использования ресторанных фудтраков для обеспечения присутствия "Мак.бай" в регионах страны.
"Надо смотреть на спрос. Если этот трак помогает, люди идут и кушают - пусть будет. Если нет - конечно, надо стационар", - сказал он.
Лукашенко в воскресенье приехал в один из ресторанов "Мак.бай" в Минске
. О намерении посетить заведение бывшей сети McDonald's, с апреля 2023 года работающей в республике под брендом "Мак.бай", когда там весь предлагаемый ассортимент еды будет готовиться в Белоруссии и из белорусских продуктов, Лукашенко заявил в августе 2025 года. Тогда президенту доложили, что белорусские продукты в сети занимают 84%, а 16% - это булочки для бургеров, но в начале 2026 года построят свою пекарню и продукты на 100% будут отечественными.