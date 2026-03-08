Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поручил показать американцам работу бывшего McDonald's - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 08.03.2026 (обновлено: 13:40 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/lukashenko-2079369342.html
Лукашенко поручил показать американцам работу бывшего McDonald's
Лукашенко поручил показать американцам работу бывшего McDonald's - РИА Новости, 08.03.2026
Лукашенко поручил показать американцам работу бывшего McDonald's
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил первому вице-премьеру Николаю Снопкову продемонстрировать представителям США, как в республике работают... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T13:35:00+03:00
2026-03-08T13:40:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
минск
александр лукашенко
mcdonald's corporation
макдоналдс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079369761_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_6ff9cb038a4f2cf83abd2fbbe5f67be6.jpg
https://ria.ru/20260308/lukashenko-2079367109.html
https://ria.ru/20260305/lukashenko-2078763406.html
белоруссия
сша
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079369761_104:0:2024:1440_1920x0_80_0_0_6e01c8b78b83459b5248a5971c6eedb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, сша, минск, александр лукашенко, mcdonald's corporation, макдоналдс
В мире, Белоруссия, США, Минск, Александр Лукашенко, McDonald's Corporation, Макдоналдс
Лукашенко поручил показать американцам работу бывшего McDonald's

Лукашенко поручил показать американцам работу бывшего McDonald's в Белоруссии

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания Мак.бай - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил первому вице-премьеру Николаю Снопкову продемонстрировать представителям США, как в республике работают рестораны сети быстрого "Мак.бай" (Mak.by), ранее принадлежавшей McDonald's.
Как сообщила пресс-служба президента, посещая в воскресенье один из минских ресторанов "Мак.бай", Лукашенко напомнил, что после ухода McDonald's из Белоруссии он поручил сделать так, чтобы отечественный аналог был не хуже американской сети быстрого обслуживания.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился с журналистами бургером во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания Мак.бай - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Лукашенко поделился бургером с журналистами
Вчера, 13:23
"А теперь пусть американцы придут и посмотрят. Приедут ко мне - обязательно приведи их сюда. Скажи: пойдем в "Макдоналдс". Белорусы работают, белорусское оборудование, белорусский продукт", - приводит пресс-служба слова Лукашенко, сказанные Снопкову.
Президент предложил расширить сеть "Мак.бай", в том числе открыв рестораны в районных центрах. "Надо больше сделать. Если надо какая-то копейка - с возвратом, ненадолго. Мы поможем из бюджета, но не на большой промежуток времени", - пообещал глава государства.
Лукашенко рекомендовал проанализировать рентабельность использования ресторанных фудтраков для обеспечения присутствия "Мак.бай" в регионах страны.
"Надо смотреть на спрос. Если этот трак помогает, люди идут и кушают - пусть будет. Если нет - конечно, надо стационар", - сказал он.
Лукашенко в воскресенье приехал в один из ресторанов "Мак.бай" в Минске. О намерении посетить заведение бывшей сети McDonald's, с апреля 2023 года работающей в республике под брендом "Мак.бай", когда там весь предлагаемый ассортимент еды будет готовиться в Белоруссии и из белорусских продуктов, Лукашенко заявил в августе 2025 года. Тогда президенту доложили, что белорусские продукты в сети занимают 84%, а 16% - это булочки для бургеров, но в начале 2026 года построят свою пекарню и продукты на 100% будут отечественными.
Лукашенко призвал белорусских женщин писать ему в TikTok, если хоть один мужик их обидит - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лукашенко пообещал защитить белорусских женщин, если их обидят
5 марта, 15:12
 
В миреБелоруссияСШАМинскАлександр ЛукашенкоMcDonald's CorporationМакдоналдс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала