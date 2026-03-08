Лукашенко поделился бургером с журналистами

МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко "по-братски" поделился с журналистами бургером во время посещения одного из ресторанов сети быстрого "Мак.бай" (Mak.by), ранее принадлежавшей McDonald's, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
«
"Бургером Первый (Лукашенко - ред.) поделился с журналистами. Порезал поровну, по-братски", - говорится в сообщении.
На опубликованном в канале фото Лукашенко, сидящий за столиком в ресторане в окружении женщин-журналистов, под прицелом фото-видеокамер большим ножом режет лежащий в фирменной коробочке бургер.
Президент в воскресенье приехал в один из ресторанов "Мак.бай" в Минске. О намерении посетить заведение бывшей сети McDonald's, с апреля 2023 года работающей в республике под брендом "Мак.бай", когда там весь предлагаемый ассортимент еды будет готовиться в Белоруссии и из белорусских продуктов, Лукашенко заявил в августе 2025 года. Тогда президенту доложили, что белорусские продукты в сети занимают 84%, а 16% - это булочки для бургеров, но в начале 2026 года построят свою пекарню и продукты на 100% будут отечественными.