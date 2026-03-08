Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поделился бургером с журналистами - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 08.03.2026 (обновлено: 13:27 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/lukashenko-2079367109.html
Лукашенко поделился бургером с журналистами
Лукашенко поделился бургером с журналистами - РИА Новости, 08.03.2026
Лукашенко поделился бургером с журналистами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко "по-братски" поделился с журналистами бургером во время посещения одного из ресторанов сети быстрого "Мак.бай"... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T13:23:00+03:00
2026-03-08T13:27:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
mcdonald's corporation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079367585_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_a71e19d1f8ac7f289f0236a12b4c32ef.jpg
https://ria.ru/20260305/lukashenko-2078763406.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079367585_129:0:2049:1440_1920x0_80_0_0_4905ac11d870a81749cc61b0a9aa1d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, mcdonald's corporation
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, McDonald's Corporation
Лукашенко поделился бургером с журналистами

Лукашенко поделился бургером с журналистами в ресторане "Мак.бай"

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко поделился с журналистами бургером во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился с журналистами бургером во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания Мак.бай - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился с журналистами бургером во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко "по-братски" поделился с журналистами бургером во время посещения одного из ресторанов сети быстрого "Мак.бай" (Mak.by), ранее принадлежавшей McDonald's, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
«
"Бургером Первый (Лукашенко - ред.) поделился с журналистами. Порезал поровну, по-братски", - говорится в сообщении.
На опубликованном в канале фото Лукашенко, сидящий за столиком в ресторане в окружении женщин-журналистов, под прицелом фото-видеокамер большим ножом режет лежащий в фирменной коробочке бургер.
Президент в воскресенье приехал в один из ресторанов "Мак.бай" в Минске. О намерении посетить заведение бывшей сети McDonald's, с апреля 2023 года работающей в республике под брендом "Мак.бай", когда там весь предлагаемый ассортимент еды будет готовиться в Белоруссии и из белорусских продуктов, Лукашенко заявил в августе 2025 года. Тогда президенту доложили, что белорусские продукты в сети занимают 84%, а 16% - это булочки для бургеров, но в начале 2026 года построят свою пекарню и продукты на 100% будут отечественными.
Лукашенко призвал белорусских женщин писать ему в TikTok, если хоть один мужик их обидит - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лукашенко пообещал защитить белорусских женщин, если их обидят
5 марта, 15:12
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоMcDonald's Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала