10:48 08.03.2026
Любимова поздравила женщин с 8 Марта
Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила женскую часть деятелей культуры с Международным женским днём. РИА Новости, 08.03.2026
россия, ольга любимова, международный женский день
Россия, Ольга Любимова, Международный женский день
Любимова поздравила женщин с 8 Марта

Любимова поздравила женскую часть деятелей культуры с 8 Марта

Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
МОСКВА, - 8 мар РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила женскую часть деятелей культуры с Международным женским днём.
«

"Ваша внутренняя сила, душевная щедрость и самоотдача находят отклик на сцене, в театре, кинематографе, на цирковой арене, в музеях, библиотеках и в образовательных учреждениях", - сообщила Любимова в своем Telegram-канале.

Также министр отметила, что именно труд женщин обогащает культуру нашей страны.
В воскресенье отмечается Международный женский день.
РоссияОльга ЛюбимоваМеждународный женский день
 
 
