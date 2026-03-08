Число жертв израильских ударов по Ливану увеличилось до 394

БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Количество жертв от израильских ударов по Ливану с понедельника возросло до 394 человек, ранения получили 1 130 граждан, следует из отчета ливанского минздрава.
Ливанское министерство здравоохранения в субботу сообщило, что число погибших в Ливане от израильских атак с понедельника возросло до 294, 1 023 получили ранения.
"Число жертв израильской агрессии с рассвета понедельника, со 2 марта, возросло до 394 погибших и 1 130 раненых", - говорится в заявлении министерства.
Согласно отчету минздрава, среди погибших - 83 ребенка, число раненых детей достигло 254.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
