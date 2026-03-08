Рейтинг@Mail.ru
Число жертв израильских ударов по Ливану увеличилось до 394
18:40 08.03.2026
Число жертв израильских ударов по Ливану увеличилось до 394
Количество жертв от израильских ударов по Ливану с понедельника возросло до 394 человек, ранения получили 1 130 граждан, следует из отчета ливанского минздрава.
в мире
ливан
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
израиль
в мире, ливан, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число жертв израильских ударов по Ливану увеличилось до 394

Минздрав Ливана: число погибших от израильских ударов возросло до 394 человек

Последствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Количество жертв от израильских ударов по Ливану с понедельника возросло до 394 человек, ранения получили 1 130 граждан, следует из отчета ливанского минздрава.
Ливанское министерство здравоохранения в субботу сообщило, что число погибших в Ливане от израильских атак с понедельника возросло до 294, 1 023 получили ранения.
«

"Число жертв израильской агрессии с рассвета понедельника, со 2 марта, возросло до 394 погибших и 1 130 раненых", - говорится в заявлении министерства.

Согласно отчету минздрава, среди погибших - 83 ребенка, число раненых детей достигло 254.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло
6 марта, 18:08
 
