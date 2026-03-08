Главный стадион Ливана переоборудовали под ПВР

БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Самый большой футбольный стадион Ливана, расположенный в Бейруте, в воскресенье открылся в качестве центра временного размещения граждан, передает корреспондент РИА Новости.

Палатки продолжают устанавливать волонтеры ряда негосударственных гуманитарных организаций вместе с сотрудниками Ливанского красного креста и военными.

« "Центр открылся несколько часов назад и мы уже приняли больше тысячи людей в основном из южного пригорода Бейрута , и есть из поселений на юге страны", - сказал представитель социальной ливанской организации "Махзуми Фондейшн" Рабии Макари.

По словам Макари, стадион готов принять больше восьми тысяч человек. Но в первую очередь были размещены в палатках те, кто уже несколько дней ночевал на улицах в центре Бейрута, на площадях и на набережной.

Как отметил собеседник агентства, по прежнему решаются критические задачи для размещения граждан, в том числе оборудование душевых кабин, туалетов, обеспечение электричеством.

"Очевидно, что место не предназначено для проживания граждан, поэтому предстоит решить еще много задач для благоустройства, и мы совместно с другими организациями постараемся сделать это максимально быстро",- добавил Макари.