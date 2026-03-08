Рейтинг@Mail.ru
Главный стадион Ливана переоборудовали под ПВР - РИА Новости, 08.03.2026
18:11 08.03.2026 (обновлено: 18:34 08.03.2026)
Главный стадион Ливана переоборудовали под ПВР
Главный стадион Ливана переоборудовали под ПВР - РИА Новости, 08.03.2026
Главный стадион Ливана переоборудовали под ПВР
Самый большой футбольный стадион Ливана, расположенный в Бейруте, в воскресенье открылся в качестве центра временного размещения граждан, передает корреспондент РИА Новости, 08.03.2026
бейрут, ливан, в мире
Бейрут, Ливан, В мире
Главный стадион Ливана переоборудовали под ПВР

РИА Новости: в Бейруте на самом большом футбольном стадионе Ливана открылся ПВР

Пункт временного размещения на территории главного футбольного стадиона в Бейруте
Пункт временного размещения на территории главного футбольного стадиона в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Пункт временного размещения на территории главного футбольного стадиона в Бейруте
БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Самый большой футбольный стадион Ливана, расположенный в Бейруте, в воскресенье открылся в качестве центра временного размещения граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Палатки продолжают устанавливать волонтеры ряда негосударственных гуманитарных организаций вместе с сотрудниками Ливанского красного креста и военными.
Израильские беспилотники нанесли удары по пригороду Бейрута
28 марта 2025, 14:20
Израильские беспилотники нанесли удары по пригороду Бейрута
28 марта 2025, 14:20
«
"Центр открылся несколько часов назад и мы уже приняли больше тысячи людей в основном из южного пригорода Бейрута, и есть из поселений на юге страны", - сказал представитель социальной ливанской организации "Махзуми Фондейшн" Рабии Макари.
По словам Макари, стадион готов принять больше восьми тысяч человек. Но в первую очередь были размещены в палатках те, кто уже несколько дней ночевал на улицах в центре Бейрута, на площадях и на набережной.
Как отметил собеседник агентства, по прежнему решаются критические задачи для размещения граждан, в том числе оборудование душевых кабин, туалетов, обеспечение электричеством.
"Очевидно, что место не предназначено для проживания граждан, поэтому предстоит решить еще много задач для благоустройства, и мы совместно с другими организациями постараемся сделать это максимально быстро",- добавил Макари.
Министр по социальным вопросом Ливана Ханин ас-Сейид на пресс-конференции в субботу рассказал журналистам, что за первые пять дней эскалации конфликта более только 450 тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома.
Бейрут, Ливан - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Гостиница подверглась удару в центре Бейрута в Ливане, сообщает Рейтер
Вчера, 02:54
 
