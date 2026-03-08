Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид обсудили ситуацию вокруг Ирана, высказались за незамедлительные шаги по деэскалации военных действий, сообщили в российском дипведомстве.