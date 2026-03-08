Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию вокруг Ирана
23:11 08.03.2026
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию вокруг Ирана
в мире
россия
оаэ
иран
сергей лавров
оон
военная операция сша и израиля против ирана
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию вокруг Ирана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид обсудили ситуацию вокруг Ирана, высказались за незамедлительные шаги по деэскалации военных действий, сообщили в российском дипведомстве.
"Министры выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана и высказались в пользу незамедлительных шагов по деэскалации военных действий. Внимание было уделено необходимости прекращения атак, ведущих к жертвам среди гражданского населения и наносящих ущерб гражданской инфраструктуре как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Как отметили в российском МИД, "главы внешнеполитических ведомств России и ОАЭ считают принципиально важным возобновление политико-дипломатических усилий в интересах согласования договоренностей об обеспечении надежной, долгосрочной безопасности в регионе".
Министры условились продолжать оставаться в контакте и продвигать согласованные позиции в ООН и на других международных площадках.
Дым на месте авиаударов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Лавров и глава МИД ОАЭ высказались за прекращение операции против Ирана
1 марта, 18:18
 
