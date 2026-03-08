https://ria.ru/20260308/lavrov-2079444141.html
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию вокруг Ирана
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид обсудили ситуацию вокруг Ирана, высказались за незамедлительные шаги по деэскалации... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T23:11:00+03:00
2026-03-08T23:11:00+03:00
2026-03-08T23:11:00+03:00
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию вокруг Ирана
МИД России: Лавров и министр иностранных дел ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ирана