Лавров призвал США рассказать о своих планах - РИА Новости, 08.03.2026
12:34 08.03.2026
Лавров призвал США рассказать о своих планах
США должны рассказать, какие у них планы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.03.2026
сша, сергей лавров, в мире, павел зарубин, россия
США, Сергей Лавров, В мире, Павел Зарубин, Россия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. США должны рассказать, какие у них планы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы много говорим, что мы хотим определиться, в каком мире мы живем. Я уже тут несколько раз выступал на эту тему. Мы исходим из того, что США должны рассказать, какие у них планы и как это все соотносится с тем, что ранее определяло какие-то нормы" , - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
5 марта, 08:00
 
