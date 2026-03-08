https://ria.ru/20260308/lavrov-2079361491.html
Лавров призвал США рассказать о своих планах
Лавров призвал США рассказать о своих планах - РИА Новости, 08.03.2026
Лавров призвал США рассказать о своих планах
США должны рассказать, какие у них планы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T12:34:00+03:00
2026-03-08T12:34:00+03:00
2026-03-08T12:34:00+03:00
сша
сергей лавров
в мире
павел зарубин
россия
сша
россия
Новости
ru-RU
сша, сергей лавров, в мире, павел зарубин, россия
США, Сергей Лавров, В мире, Павел Зарубин, Россия
Лавров призвал США рассказать о своих планах
Лавров: США должны рассказать, какие у них планы