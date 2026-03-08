https://ria.ru/20260308/lag-2079389143.html
Арабские страны не являются сторонами конфликта вокруг Ирана, заявили в ЛАГ
Арабские страны не являются сторонами конфликта вокруг Ирана, заявили в ЛАГ - РИА Новости, 08.03.2026
Арабские страны не являются сторонами конфликта вокруг Ирана, заявили в ЛАГ
Арабские страны не являются стороной конфликта вокруг Ирана, изначально выступали против войны, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. РИА Новости, 08.03.2026
Арабские страны не являются сторонами конфликта вокруг Ирана, заявили в ЛАГ
ЛАГ: арабские страны не являются сторонами конфликта вокруг Ирана