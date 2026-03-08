Рейтинг@Mail.ru
Арабские страны не являются сторонами конфликта вокруг Ирана, заявили в ЛАГ
15:23 08.03.2026
Арабские страны не являются сторонами конфликта вокруг Ирана, заявили в ЛАГ
Арабские страны не являются стороной конфликта вокруг Ирана, изначально выступали против войны, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. РИА Новости, 08.03.2026
В мире, Иран, Ахмед Абуль Гейт, Лига арабских государств, Военная операция США и Израиля против Ирана, Оман, Катар
Арабские страны не являются сторонами конфликта вокруг Ирана, заявили в ЛАГ

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт. Архивное фото
КАИР, 8 мар - РИА Новости. Арабские страны не являются стороной конфликта вокруг Ирана, изначально выступали против войны, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.
"Арабские страны не являются стороной идущей войны, они не желали ее начала… Они заблаговременно объявили, что отказываются предоставлять свое воздушное пространство и свою территорию", - сказал Абуль Гейт в ходе экстренного заседания панарабской организации в режиме видеоконференции.
Он напомнил, что Оман, а также Катар и Египет выступали посредниками между США и Ираном, пытаясь не допустить вооруженного конфликта в регионе.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Правительство Ирана заявило, что ожидало масштабного конфликта
