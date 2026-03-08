Жителя Тель-Авива заподозрили в обворовывании поврежденных квартир

«

"Полиция Тель-Авива арестовала 37-летнего жителя города, подозреваемого во взломе квартир, поврежденных во время обстрелов. Арестованный подозревается в том, что украл из квартир имущество на сумму в тысячи шекелей и кредитные карты, впоследствии совершая на них покупки. Его арест продлен в мировом суде", - говорится в сообщении правоохранителей для прессы.