Жителя Тель-Авива заподозрили в обворовывании поврежденных квартир

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Правоохранители Тель-Авива арестовали жителя города по подозрению в мародерстве и обворовывании квартир, которые были повреждены в результате обстрелов, сообщила в воскресенье пресс-служба полиции.
"Полиция Тель-Авива арестовала 37-летнего жителя города, подозреваемого во взломе квартир, поврежденных во время обстрелов. Арестованный подозревается в том, что украл из квартир имущество на сумму в тысячи шекелей и кредитные карты, впоследствии совершая на них покупки. Его арест продлен в мировом суде", - говорится в сообщении правоохранителей для прессы.
Как убедился корреспондент РИА Новости, десятки домов были повреждены или частично разрушены в центре Тель-Авива в результате одной из ракетных атак со стороны Ирана в первые дни вооруженного противостояния. У многих домов выбиты окна, а часть из них получила серьезные повреждения, что сделало здания непригодными для жилья.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.