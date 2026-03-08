Рейтинг@Mail.ru
13:16 08.03.2026 (обновлено: 13:17 08.03.2026)
Жителя Тель-Авива заподозрили в обворовывании поврежденных квартир
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Правоохранители Тель-Авива арестовали жителя города по подозрению в мародерстве и обворовывании квартир, которые были повреждены в результате обстрелов, сообщила в воскресенье пресс-служба полиции.
"Полиция Тель-Авива арестовала 37-летнего жителя города, подозреваемого во взломе квартир, поврежденных во время обстрелов. Арестованный подозревается в том, что украл из квартир имущество на сумму в тысячи шекелей и кредитные карты, впоследствии совершая на них покупки. Его арест продлен в мировом суде", - говорится в сообщении правоохранителей для прессы.
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Очевидица рассказала, как российские туристы выбираются из Катара
7 марта, 21:56
Как убедился корреспондент РИА Новости, десятки домов были повреждены или частично разрушены в центре Тель-Авива в результате одной из ракетных атак со стороны Ирана в первые дни вооруженного противостояния. У многих домов выбиты окна, а часть из них получила серьезные повреждения, что сделало здания непригодными для жилья.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
У Израиля есть сюрпризы, чтобы пошатнуть власть в Иране, заявил Нетаньяху
7 марта, 22:52
 
В миреИранТель-АвивСШААли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
