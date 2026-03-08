БПЛА попытался атаковать дипломатический квартал в Эр-Рияде

ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Беспилотник попытался атаковать дипломатический квартал в саудовской столице Эр-Рияде, жертв среди гражданских нет, сообщило минобороны Саудовской Аравии.

Ранее, 3 марта, два беспилотника атаковали посольство США в Саудовской Аравии. Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в королевстве, граждане РФ не пострадали.