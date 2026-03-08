https://ria.ru/20260308/kvartal-2079314954.html
БПЛА попытался атаковать дипломатический квартал в Эр-Рияде
Беспилотник попытался атаковать дипломатический квартал в саудовской столице Эр-Рияде, жертв среди гражданских нет, сообщило минобороны Саудовской Аравии. РИА Новости, 08.03.2026
