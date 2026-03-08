Рейтинг@Mail.ru
Кризис вокруг Ирана может перевернуть мировую экономику, заявил посол - РИА Новости, 08.03.2026
13:07 08.03.2026
Кризис вокруг Ирана может перевернуть мировую экономику, заявил посол
Кризис вокруг Ирана может перевернуть мировую экономику, заявил посол - РИА Новости, 08.03.2026
Кризис вокруг Ирана может перевернуть мировую экономику, заявил посол
Кризис вокруг Ирана может перевернуть всю мировую экономику и повернуть вспять процесс глобализации, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 08.03.2026
иран
россия
сша
Кризис вокруг Ирана может перевернуть мировую экономику, заявил посол

Посол Келин: кризис вокруг Ирана может перевернуть всю мировую экономику

ЛОНДОН, 8 мар - РИА Новости. Кризис вокруг Ирана может перевернуть всю мировую экономику и повернуть вспять процесс глобализации, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«

"То, что там (в Иране – ред.) происходит, несет реальную угрозу. Это очень серьезный кризис, который может растянуться и перевернуть всю мировую экономику, разрушить все то, что мы называем глобализацией и процветанием", - сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он подчеркнул, что Иран является стратегическим партнером России, при этом Москва также заинтересована в поддержании отношений с остальными государствами Персидского залива.
"Лучшим решением было бы, конечно, немедленно прекратить любую агрессию, любое проявление агрессии, любое применение силы и вернуться к мирному решению, к переговорам и дипломатическим решениям", - добавил дипломат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
В миреИранРоссияСШААндрей КелинАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
