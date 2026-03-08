Кризис вокруг Ирана может перевернуть мировую экономику, заявил посол

«

"То, что там (в Иране – ред.) происходит, несет реальную угрозу. Это очень серьезный кризис, который может растянуться и перевернуть всю мировую экономику, разрушить все то, что мы называем глобализацией и процветанием", - сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.