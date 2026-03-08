Песков объяснил разницу между переговорами России и Ирана с американцами

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Переговоры Ирана со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером шли через посредников, Россия же говорит с американцами напрямую, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.