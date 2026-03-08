Песков: взрыв "Северного потока" был направлен против энергобезопасности ЕС

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Взрыв Украиной газопровода "Северный поток" был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и пространства ЕС в целом с точки зрения энергетической безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Киевский режим взорвал "Северный Поток-1". Это было действие, направленное конкретно против совладельцев этой инфраструктуры из Федеративной Республики Германия и пространства ЕС в целом с точки зрения энергетической безопасности", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
В декабре 2025 Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.