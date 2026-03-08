Песков: взрыв "Северного потока" был направлен против энергобезопасности ЕС

«

"Киевский режим взорвал "Северный Поток-1". Это было действие, направленное конкретно против совладельцев этой инфраструктуры из Федеративной Республики Германия и пространства ЕС в целом с точки зрения энергетической безопасности", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.