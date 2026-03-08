Рейтинг@Mail.ru
"Было и не такое": Песков прокомментировал ситуацию в мире
12:50 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/kreml-2079362407.html
"Было и не такое": Песков прокомментировал ситуацию в мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне текущих конфликтов в мире создается впечатление "конца света", но в истории человечество... РИА Новости, 08.03.2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне текущих конфликтов в мире создается впечатление "конца света", но в истории человечество сталкивалось и не с такими вызовами.
«
"В истории человечества еще и не то творилось, просто мы с вами тогда не жили, и нам кажется, что сейчас "конец света", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя текущую ситуацию в мире.
В то же время, пресс-секретарь президента отметил негативные последствия нерешенных региональных конфликтов, а также обострения ситуации на Ближнем Востоке для экономики и политики.
«
"Произошла существенная дистабилизация региона и наступает такой кумулятивный эффект от огромного количества региональных конфликтов и нерешенных проблем, который выливается и в экономические последствия, и в политические последствия", - добавил он.
