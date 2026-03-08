https://ria.ru/20260308/kreml-2079362407.html
"Было и не такое": Песков прокомментировал ситуацию в мире
"Было и не такое": Песков прокомментировал ситуацию в мире - РИА Новости, 08.03.2026
"Было и не такое": Песков прокомментировал ситуацию в мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне текущих конфликтов в мире создается впечатление "конца света", но в истории человечество... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T12:50:00+03:00
2026-03-08T12:50:00+03:00
2026-03-08T12:50:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078860217.html
https://ria.ru/20260307/shtaty-2079117614.html
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ближний восток, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Россия, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
"Было и не такое": Песков прокомментировал ситуацию в мире
Песков: кажется, что сейчас конец света, но в истории творилось и не такое