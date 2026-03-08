Женщина-медик подписала контракт с ВС России в день рождения

БЕЛГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Анестезиолог-реаниматолог 68-й гвардейской ордена Красного знамени севастопольской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" с позывным "Жара" рассказала РИА Новости, что заключила контракт с ВС РФ в свой день рождения и и уже два года служит в армии.

"Пошла в свой день рождения, заключила контракт, и просто предложили поехать уже сюда, в Белгородскую область", - уточнила военнослужащая в звании лейтенанта.

Один из самых страшных моментов за время службы, как вспоминает "Жара", случился во время танковой атаки противника. Тогда всем был дан приказ на экстренную эвакуацию.

"Остался у нас госпиталь без прикрытия, поэтому врачебным составом вернулись обратно, чтобы оказывать дальнейшую помощь", - объяснила военнослужащая.

По её мнению, присутствие женщин в военных учреждениях вблизи линии боевого соприкосновения необходимо.

"Мужчины всё равно всегда опираются на плечо женщин, они смотрят, за кого они это делают всё: за детей, за женщин, за жён, за матерей, за дочерей", - отметила "Жара".

Лейтенант также поздравила коллег и других российских женщин с Международным женским днём.