Рейтинг@Mail.ru
Женщина-медик подписала контракт с ВС России в день рождения - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:41 08.03.2026 (обновлено: 08:41 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/kontrakt-2079318947.html
Женщина-медик подписала контракт с ВС России в день рождения
Женщина-медик подписала контракт с ВС России в день рождения - РИА Новости, 08.03.2026
Женщина-медик подписала контракт с ВС России в день рождения
Анестезиолог-реаниматолог 68-й гвардейской ордена Красного знамени севастопольской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" с позывным "Жара" рассказала РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T05:41:00+03:00
2026-03-08T08:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079327196_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c265929949cf1cfb89447928414ccf86.jpg
https://ria.ru/20260308/sluzhba-2079315748.html
https://ria.ru/20260308/spetsoperatsiya-2079313572.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Анестезиолог: "Присутствие женщин в военных учреждениях вблизи линии боевого соприкосновения необходимо"
Присутствие женщин в военных учреждениях вблизи линии боевого соприкосновения необходимо, рассказала РИА Новости анестезиолог-реаниматолог 68-й мотострелковой дивизии с позывным "Жара".
2026-03-08T05:41
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079327196_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_379a5a9669935f01272a9de756c86d37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Женщина-медик подписала контракт с ВС России в день рождения

РИА Новости: женщина-медик подписала контракт с ВС РФ в день рождения

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Анестезиолог-реаниматолог 68-й гвардейской ордена Красного знамени севастопольской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" с позывным "Жара" рассказала РИА Новости, что заключила контракт с ВС РФ в свой день рождения и и уже два года служит в армии.
"Пошла в свой день рождения, заключила контракт, и просто предложили поехать уже сюда, в Белгородскую область", - уточнила военнослужащая в звании лейтенанта.
Оператор БПЛА с позывным Барс рассказала о службе в мужском коллективе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Женщина-оператор БПЛА рассказала о службе в мужском коллективе
04:31
Один из самых страшных моментов за время службы, как вспоминает "Жара", случился во время танковой атаки противника. Тогда всем был дан приказ на экстренную эвакуацию.
"Остался у нас госпиталь без прикрытия, поэтому врачебным составом вернулись обратно, чтобы оказывать дальнейшую помощь", - объяснила военнослужащая.
По её мнению, присутствие женщин в военных учреждениях вблизи линии боевого соприкосновения необходимо.
"Мужчины всё равно всегда опираются на плечо женщин, они смотрят, за кого они это делают всё: за детей, за женщин, за жён, за матерей, за дочерей", - отметила "Жара".
Лейтенант также поздравила коллег и других российских женщин с Международным женским днём.
"Я желаю всем любви, счастья, здоровья. Берегите своих родителей, берегите своих детей. Поддерживайте ребят, которые находятся сейчас там, на передовой", - подчеркнула "Жара",
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Женщина-морпех рассказала, как спасала раненого бойца как родного сына
03:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала