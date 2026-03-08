https://ria.ru/20260308/kontrakt-2079318947.html
Женщина-медик подписала контракт с ВС России в день рождения
Женщина-медик подписала контракт с ВС России в день рождения - РИА Новости, 08.03.2026
Женщина-медик подписала контракт с ВС России в день рождения
Анестезиолог-реаниматолог 68-й гвардейской ордена Красного знамени севастопольской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" с позывным "Жара" рассказала РИА Новости, 08.03.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
Новости
Анестезиолог: "Присутствие женщин в военных учреждениях вблизи линии боевого соприкосновения необходимо"
Присутствие женщин в военных учреждениях вблизи линии боевого соприкосновения необходимо, рассказала РИА Новости анестезиолог-реаниматолог 68-й мотострелковой дивизии с позывным "Жара".
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Женщина-медик подписала контракт с ВС России в день рождения
РИА Новости: женщина-медик подписала контракт с ВС РФ в день рождения
БЕЛГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Анестезиолог-реаниматолог 68-й гвардейской ордена Красного знамени севастопольской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" с позывным "Жара" рассказала РИА Новости, что заключила контракт с ВС РФ в свой день рождения и и уже два года служит в армии.
"Пошла в свой день рождения, заключила контракт, и просто предложили поехать уже сюда, в Белгородскую область", - уточнила военнослужащая в звании лейтенанта.
Один из самых страшных моментов за время службы, как вспоминает "Жара", случился во время танковой атаки противника. Тогда всем был дан приказ на экстренную эвакуацию.
"Остался у нас госпиталь без прикрытия, поэтому врачебным составом вернулись обратно, чтобы оказывать дальнейшую помощь", - объяснила военнослужащая.
По её мнению, присутствие женщин в военных учреждениях вблизи линии боевого соприкосновения необходимо.
"Мужчины всё равно всегда опираются на плечо женщин, они смотрят, за кого они это делают всё: за детей, за женщин, за жён, за матерей, за дочерей", - отметила "Жара".
Лейтенант также поздравила коллег и других российских женщин с Международным женским днём.
"Я желаю всем любви, счастья, здоровья. Берегите своих родителей, берегите своих детей. Поддерживайте ребят, которые находятся сейчас там, на передовой", - подчеркнула "Жара",