Китай и Россия имеют консенсус по основным вопросам, заявил Ван И
Пекин и Москва имеют стратегический консенсус по основным международным и региональным вопросам, заявил на пресс-конференции в воскресенье министр иностранных... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T05:21:00+03:00
Китай и Россия имеют консенсус по основным вопросам, заявил Ван И
