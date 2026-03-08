https://ria.ru/20260308/konflikt-2079317948.html
Ван И заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться
Ван И заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться - РИА Новости, 08.03.2026
Ван И заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться
Военный конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться, он не выгоден ни одной из сторон, заявил на пресс-конференции в воскресенье министр иностранных... РИА Новости, 08.03.2026
Ван И заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться
