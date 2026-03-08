Рейтинг@Mail.ru
05:27 08.03.2026
Ван И заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться
Ван И заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться
пекин
В мире, Ближний Восток, Китай, Пекин, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ван И
Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Военный конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться, он не выгоден ни одной из сторон, заявил на пресс-конференции в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И.
"Я хочу сказать, что этой войны никогда не должно было быть, это война, которая не приносит пользы ни одной из сторон", - сообщил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).
Дипломат подчеркнул, что история Ближнего Востока неоднократно показывала миру, что сила не является решением проблем, и военные столкновения лишь порождают новую ненависть и создают новые кризисы.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
СМИ: Китай и Иран ведут переговоры о проходе судов через Ормузский пролив
5 марта, 23:28
 
