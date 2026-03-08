"Шокирующим открытием недели стала неспособность и даже нежелание Америки защитить Саудовскую Аравию , Катар, Бахрейн, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты от иранских ракет. Хваленый американский зонтик оказался никчемным, а триллионы, потраченные этими странами на американское оружие, — выброшенными деньгами", — привела его слова ИС "Вести".

В конце прошлой недели США и Израиль начали масштабную операцию против ИРИ . В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.