Киселев назвал неспособность США защитить ОАЭ, Катар и Бахрейн шокирующей - РИА Новости, 08.03.2026
17:32 08.03.2026 (обновлено: 19:39 08.03.2026)
Киселев назвал неспособность США защитить ОАЭ, Катар и Бахрейн шокирующей
Неготовность ВС США защитить ближневосточных союзников стала откровением, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. РИА Новости, 08.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 мар — РИА Новости. Неготовность ВС США защитить ближневосточных союзников стала откровением, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Шокирующим открытием недели стала неспособность и даже нежелание Америки защитить Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты от иранских ракет. Хваленый американский зонтик оказался никчемным, а триллионы, потраченные этими странами на американское оружие, — выброшенными деньгами", — привела его слова ИС "Вести".

Киселев подчеркнул, что американские военные объекты раньше считались инфраструктурой защиты, но превратились в цели для иранских ракет и дронов — а значит, в источники опасности. Он напомнил об ударе по Фуджейре в ОАЭ, а также по базам в Бахрейне и Кувейте.
"Кто и в каком сне мог представить, что Дубай — этот мировой центр роскоши и казавшегося незыблемым покоя — будет вот так гореть?" — заключил гендиректор "России сегодня".
В конце прошлой недели США и Израиль начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.
