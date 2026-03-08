Кинолог объяснил, почему собаки могут чувствовать боль человека

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Многие собаководы ощущают невидимую связь со своими питомцами, благодаря которой при любом плохом самочувствии или изменении настроения хозяина животные начинают вести себя определенным образом, это связано с уникальным обонянием собак и их наблюдательностью, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Начать хочется сразу с простого примера: многие собаки давно и успешно зарекомендовали себя в терапии. Например, специально обученные питомцы способны даже улавливать колебания сахара в крови. Это не выдуманные истории, а абсолютно научно доказанные факты. В основе таких уникальных способностей – не мистика, а удивительные обонятельные возможности и наблюдательность", - сказал Голубев.
Он объяснил, что любые процессы в организме человека, пахнут для собак определенным образом. Человек не способен это уловить, а вот питомцы – вполне. Специально обученные животные умеют предупреждать хозяина о проблеме заранее, скребя лапой, утыкаясь носом или поскуливая, рассказал кинолог.
В то же время, по его словам, отмечать определенные изменения в организме человека со временем могут научиться и домашние животные. Дело не только в обонянии, они также умеют связывать определенные действия: например, если хозяин внезапно прилег, значит, ему нехорошо, добавил Голубев.
"В основе нашего душевного состояния тот же принцип – стресс приводит к выбросу гормонов, мы плачем, потеем, собака всё это способна унюхать. Но есть и кое-что еще: по мнению многих ученых, у питомцев есть что-то вроде зеркальных нейронов. То есть собаки не просто способны улавливать наше плохое настроение по определенным признакам, но и "отзеркаливать" наши эмоции. Основной аргумент в пользу таких способностей – собаки часто зевают, если зеваем и мы", - отметил президент РКФ.
Таким образом, собаки могут тоже грустить, если грустит человек. Например, они могут приносить игрушки, поскуливать, класть голову на колени, стараясь разделить боль.
Кроме того, Голубев рассказал о проведённом венгерскими учёными эксперименте, в ходе которого было установлено, что при звуках плача собаки впадали в стресс, учащалось их сердцебиение. То есть животным даже не нужна визуальная картинка, им достаточно и нашего голоса, отметил он.
Понимание тонкого считывания собаками человеческих эмоций давно используется в дрессировке. Например, совершенно необязательно кричать на питомца, тем более запугивать его, чтобы он понял, что от него требуется. Собаки хорошо различают даже мельчайшие интонации, и спокойного, но строгого голоса для коррекции поведения вполне достаточно.
"Эмоциональный фон в доме также важен – если члены семьи постоянно ругаются, это негативно сказывается на состоянии собаки. Она может пребывать в хроническом стрессе, который будет сопровождаться, например, бессонницей, беспокойством, навязчивым вылизыванием", - рассказал Кинолог.
