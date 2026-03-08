Рейтинг@Mail.ru
10:32 08.03.2026
Кинолог объяснил, почему собаки могут чувствовать боль человека
Кинолог объяснил, почему собаки могут чувствовать боль человека
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог объяснил, почему собаки могут чувствовать боль человека

Кинолог Голубев: собаки чувствуют невидимую связь со своими хозяевами

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Многие собаководы ощущают невидимую связь со своими питомцами, благодаря которой при любом плохом самочувствии или изменении настроения хозяина животные начинают вести себя определенным образом, это связано с уникальным обонянием собак и их наблюдательностью, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Начать хочется сразу с простого примера: многие собаки давно и успешно зарекомендовали себя в терапии. Например, специально обученные питомцы способны даже улавливать колебания сахара в крови. Это не выдуманные истории, а абсолютно научно доказанные факты. В основе таких уникальных способностей – не мистика, а удивительные обонятельные возможности и наблюдательность", - сказал Голубев.
Он объяснил, что любые процессы в организме человека, пахнут для собак определенным образом. Человек не способен это уловить, а вот питомцы – вполне. Специально обученные животные умеют предупреждать хозяина о проблеме заранее, скребя лапой, утыкаясь носом или поскуливая, рассказал кинолог.
В то же время, по его словам, отмечать определенные изменения в организме человека со временем могут научиться и домашние животные. Дело не только в обонянии, они также умеют связывать определенные действия: например, если хозяин внезапно прилег, значит, ему нехорошо, добавил Голубев.
"В основе нашего душевного состояния тот же принцип – стресс приводит к выбросу гормонов, мы плачем, потеем, собака всё это способна унюхать. Но есть и кое-что еще: по мнению многих ученых, у питомцев есть что-то вроде зеркальных нейронов. То есть собаки не просто способны улавливать наше плохое настроение по определенным признакам, но и "отзеркаливать" наши эмоции. Основной аргумент в пользу таких способностей – собаки часто зевают, если зеваем и мы", - отметил президент РКФ.
Таким образом, собаки могут тоже грустить, если грустит человек. Например, они могут приносить игрушки, поскуливать, класть голову на колени, стараясь разделить боль.
Кроме того, Голубев рассказал о проведённом венгерскими учёными эксперименте, в ходе которого было установлено, что при звуках плача собаки впадали в стресс, учащалось их сердцебиение. То есть животным даже не нужна визуальная картинка, им достаточно и нашего голоса, отметил он.
Понимание тонкого считывания собаками человеческих эмоций давно используется в дрессировке. Например, совершенно необязательно кричать на питомца, тем более запугивать его, чтобы он понял, что от него требуется. Собаки хорошо различают даже мельчайшие интонации, и спокойного, но строгого голоса для коррекции поведения вполне достаточно.
"Эмоциональный фон в доме также важен – если члены семьи постоянно ругаются, это негативно сказывается на состоянии собаки. Она может пребывать в хроническом стрессе, который будет сопровождаться, например, бессонницей, беспокойством, навязчивым вылизыванием", - рассказал Кинолог.
ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
