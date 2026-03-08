Рейтинг@Mail.ru
Матч РПЛ в Казани начнется в запланированное время, несмотря на мороз - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:54 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/kazan-2079395696.html
Матч РПЛ в Казани начнется в запланированное время, несмотря на мороз
Матч РПЛ в Казани начнется в запланированное время, несмотря на мороз - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Матч РПЛ в Казани начнется в запланированное время, несмотря на мороз
Матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и "Краснодаром" начнется в запланированное время, несмотря на погодные условия в Казани, РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T15:54:00+03:00
2026-03-08T15:54:00+03:00
футбол
спорт
краснодар
рубин
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78079/61/780796116_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8928817c868dc3bf4be7d327c65ba079.jpg
https://ria.ru/20260308/zenit-2079374731.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78079/61/780796116_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_aee5b490f12411d95c90b05ae70ae70b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, краснодар, рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Краснодар, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Матч РПЛ в Казани начнется в запланированное время, несмотря на мороз

Матч "Краснодара" в Казани начнется в запланированное время, несмотря на мороз

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтадион "Казань Арена" в Казани
Стадион Казань Арена в Казани - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и "Краснодаром" начнется в запланированное время, несмотря на погодные условия в Казани, сообщила пресс-служба краснодарской команды.
Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
Рубин
2 : 1
Краснодар
24‎’‎ • Nazmi Gripshi
(Жак Сиве)
73‎’‎ • Константин Нижегородов
90‎’‎ • Джон Кордоба
(Хуан Боселли)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Футболу быть", - написала пресс-служба "Краснодара" в телеграм-канале, выложив видео с замером температуры на стадионе. Термометр показывал минус 10 градусов.
Согласно регламенту, чтобы матч состоялся, температура воздуха должна быть выше минус 15 градусов.
"Краснодар" после 19 туров с 43 очками возглавляет таблицу РПЛ. "Рубин" идет девятым, набрав 23 очка.
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Пари НН - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Зенит" не забил два пенальти и потерпел первое поражение в РПЛ с 9 августа
Вчера, 14:01
 
ФутболСпортКраснодарРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала