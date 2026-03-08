Рейтинг@Mail.ru
Посольство России сообщило о возможном рейсе из Дохи в Москву - РИА Новости, 08.03.2026
15:37 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/katar-2079392562.html
Посольство России сообщило о возможном рейсе из Дохи в Москву
Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways может в ближайшее время организовать рейс из Дохи в Москву, туристам следует отслеживать оповещения на... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:37:00+03:00
2026-03-08T15:37:00+03:00
2026
доха, москва, россия, qatar airways, военная операция сша и израиля против ирана
Доха, Москва, Россия, Qatar Airways, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство России сообщило о возможном рейсе из Дохи в Москву

Qatar Airways может в ближайшее время организовать рейс из Дохи в Москву

Самолет авиакомпании Qatar Airways
Самолет авиакомпании Qatar Airways
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Qatar Airways. Архивное фото
ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways может в ближайшее время организовать рейс из Дохи в Москву, туристам следует отслеживать оповещения на электронной почте, сообщило посольство РФ в Катаре в своем Telegram-канале.
"Совместно с авиакомпанией Qatar Airways прорабатывается вопрос организации в самое ближайшее время рейса из Дохи в Москву. Просьба к пассажирам проверить свои контактные данные в личном кабинете авиакомпании и отслеживать оповещения на электронной почте", - написало посольство.
Кроме того, по его данным, совместно с туристическими и транспортными компаниями во взаимодействии с катарскими властями идет проработка вопроса о выезде в Россию из Катара через территорию Саудовской Аравии россиян из числа пассажиров круизных лайнеров Celestyal Journey и Mein Schiff V, а также туристов, прибывших по путевкам туркомпании Kazunion.
