Россиянка рассказала о мошенниках в Катаре
Россиянка рассказала о мошенниках в Катаре
Мошенники притворяются в Катаре сотрудниками министерства внутренних дел, чтобы получить данные иностранцев, рассказала РИА Новости проживающая в Дохе россиянка РИА Новости, 08.03.2026
Россиянка рассказала о мошенниках в Катаре
СТАМБУЛ, 8 мар – РИА Новости. Мошенники притворяются в Катаре сотрудниками министерства внутренних дел, чтобы получить данные иностранцев, рассказала РИА Новости проживающая в Дохе россиянка Анастасия.
"В чатах иностранцев появились сообщения о том, что группа иностранных мошенников совершает обход квартир под видом сотрудников МВД Катара
– у них есть документы с "шапкой" МВД, они утверждают, что проверяют действительность карточек ВНЖ для грядущей переписи населения. Говорят, что они на самом деле грабят людей", - рассказала россиянка.
Она добавила, что мошенники также требуют предоставить отпечатки пальцев.
Отмечается, что власти Катара не запускали подобных программ и переписи не планируется.
В ряде случаев мошенники обзванивают иностранцев под видом сотрудников местной системы электронного правительства.
"Мне тоже звонили с сильным индийским акцентом и требовали показать на камеру карту ВНЖ", - рассказала Анастасия.