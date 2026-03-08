Россиянка рассказала о мошенниках в Катаре

СТАМБУЛ, 8 мар – РИА Новости. Мошенники притворяются в Катаре сотрудниками министерства внутренних дел, чтобы получить данные иностранцев, рассказала РИА Новости проживающая в Дохе россиянка Анастасия.

"В чатах иностранцев появились сообщения о том, что группа иностранных мошенников совершает обход квартир под видом сотрудников МВД Катара – у них есть документы с "шапкой" МВД, они утверждают, что проверяют действительность карточек ВНЖ для грядущей переписи населения. Говорят, что они на самом деле грабят людей", - рассказала россиянка.

Она добавила, что мошенники также требуют предоставить отпечатки пальцев.

Отмечается, что власти Катара не запускали подобных программ и переписи не планируется.

В ряде случаев мошенники обзванивают иностранцев под видом сотрудников местной системы электронного правительства.