Россиянка рассказала о мошенниках в Катаре - РИА Новости, 08.03.2026
12:56 08.03.2026
Россиянка рассказала о мошенниках в Катаре
Россиянка рассказала о мошенниках в Катаре
Мошенники притворяются в Катаре сотрудниками министерства внутренних дел, чтобы получить данные иностранцев, рассказала РИА Новости проживающая в Дохе россиянка РИА Новости, 08.03.2026
2026
катар, доха, военная операция сша и израиля против ирана
Катар, Доха, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиянка рассказала о мошенниках в Катаре

РИА Новости: в Катаре мошенники обманывают иностранцев под видом сотрудников МВД

СТАМБУЛ, 8 мар – РИА Новости. Мошенники притворяются в Катаре сотрудниками министерства внутренних дел, чтобы получить данные иностранцев, рассказала РИА Новости проживающая в Дохе россиянка Анастасия.
"В чатах иностранцев появились сообщения о том, что группа иностранных мошенников совершает обход квартир под видом сотрудников МВД Катара – у них есть документы с "шапкой" МВД, они утверждают, что проверяют действительность карточек ВНЖ для грядущей переписи населения. Говорят, что они на самом деле грабят людей", - рассказала россиянка.
Она добавила, что мошенники также требуют предоставить отпечатки пальцев.
Отмечается, что власти Катара не запускали подобных программ и переписи не планируется.
В ряде случаев мошенники обзванивают иностранцев под видом сотрудников местной системы электронного правительства.
"Мне тоже звонили с сильным индийским акцентом и требовали показать на камеру карту ВНЖ", - рассказала Анастасия.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
